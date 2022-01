Tras el golpe de la crisis sanitaria y económica en el 2020, que llevó a que el PBI cayera 11% ese año, la economía habría logrado rebotar 13% en el 2021. ¿Este “rebote” se logró replicar a nivel de los salarios y puestos de trabajo?

El ingreso promedio mensual en Lima Metropolitana se ubicó en S/ 1,615 en el trimestre móvil octubre–diciembre, cifra que supera lo registrado en similar periodo del 2020 (S/ 1,560.9), según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De hecho, también es mayor a la data registrada en los 19 trimestres móviles previos (en febrero-abril 2020 se ubicó en S/ 1,664) (ver gráfico).

Sin embargo, aunque se alcanzaron mejoras importantes en el último trimestre del 2021, cuando se revisa la data del año completo, aún queda camino por recorrer. El ingreso promedio mensual alcanzado en el 2021 (periodo enero-diciembre) se ubicó en S/ 1,586.8, la menor cifra alcanzada en los últimos seis años (en 2015 fue de S/ 1,569.7).

Este resultado se explica, en parte, porque el empleo que se ha “recuperado” con mayor rapidez tras los embates de la pandemia del covid-19 es el informal, lo que está presionando los salarios a la baja (ver vinculada).

“La recuperación de la actividad económica todavía no se ha concretado y tenemos ahí la evidencia del mercado laboral. No solo el número de trabajadores no alcanza al 2019, sino que hay una precarización del empleo. Es decir, hay una mayor participación de trabajadores informales, y nos lleva a que los ingresos sean menores. Pero esto es en términos nominales, porque si consideramos que el año pasado la inflación fue alta, entonces en términos reales la capacidad de compra se ha reducido aún más”, dijo Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores.

Sectores

El año pasado, los mayores ingresos se registraron en el sector servicios: S/ 1,740.1. Pero no se logró superar a los alcanzados en el 2020 (S/ 1,768.2) ni en el 2019 (S/ 1,814.5). Y en el caso del sector manufactura, el ingreso promedio mensual se ubicó en S/ 1,505.2, por debajo del 2020 (S/ 1,512.9) y del nivel prepandemia (S/ 1,565.9).

En construcción y comercio, el ingreso promedio mensual logró superar el 2020, pero no se recuperó respecto al nivel precovid.

En el caso de la construcción, aun cuando su PBI se recuperó más rápido que otros sectores y el empleo superó al alcanzado en 2020 y 2019, el ingreso promedio mensual del año pasado (S/ 1,679) estuvo lejos de los S/ 2,012.4 registrados en el 2019.

Masa salarial

La masa salarial, entendida como el total de remuneraciones acumuladas de trabajadores dependientes e independientes, fue 17.8% en octubre - diciembre respecto a similar periodo del 2020; pero cayó 12.3% si se compara con el nivel precovid.

Por primera vez hay más de 2.2 mlls. de subempleados

La población ocupada llegó a 4.6 millones en Lima Metropolitana el año pasado, superando el empleo registrado en el 2020 (3.8 millones), aunque aún se mantuvo por debajo del nivel prepandemia (4.9 millones), según data del INEI.

Al desagregar la información, se obtiene que en el 2021 se registraron más de 2.2 millones de limeños subempleados, cifra que se alcanza por primera vez en al menos siete años. Esto va en línea con lo mencionado por Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, quien explicó que la informalidad es lo que se ha recuperado con mayor celeridad.

En tanto, 2.4 millones de limeños estaban adecuadamente empleados el año pasado, superando la cifra del 2020 (2 millones), pero no la del 2019 (3.2 millones).