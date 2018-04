Inflación en marzo fue de 0.49%, la mayor tasa en siete meses

En marzo del 2018, la inflación en Lima Metropolitana fue de 0.49%, la cifra más alta de de los últimos siete meses, aunque menor a la esperada por el mercado (0.59%, según un sondeo de Reuters).

Cabe anotar que marzo es tradicionalmente uno de los meses con mayor inflación, pues el inicio de las clases escolares y universitarias está marcada por un incremento en el costo de las pensiones.

Así, el costo de los servicios de esparcimiento y sobre todo educativos contribuyó con el 89% de la inflación registrada en marzo, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (ver cuadro 1).

inflación INEI

No obstante, el 0.49% de marzo es menor a la tasa registrada en similares meses del 2016 y 2017 (ver cuadro 2).



Asimismo, la variación acumulada de los tres primeros meses del año llegó a 0.87%; y la anualizada (abril 2017 – marzo 2018) se ubicó en 0.36%, la cifra más baja de los últimos nueve años.

INEI INEI

Sectores

El resultado mensual de marzo estuvo influenciado principalmente por el alza de precios observada en los grandes grupos de consumo: Enseñanza y Cultura (2.85%), Alquiler de Vivienda, Combustible y Electricidad (0.37%), Cuidado y Conservación de la Salud (0.13%), y Alimentos y Bebidas (0.03%).

También subieron de precios Otros Bienes y Servicios (0.12%), Muebles y Enseres (0.08%), y Vestido y Calzado (0.03%). En tanto que, el gran grupo Transportes y Comunicaciones disminuyó en 0,10%.

Servicios educativos

El incremento en el precio del gran grupo Esparcimiento, Servicios Culturales y de Enseñanza se explica por el comportamiento estacional registrado en la pensión de enseñanza no estatal (7.2%) tanto en el nivel inicial (7.8%), como en primaria (7.3%) y secundaria (6.9%); la pensión de enseñanza superior (2.6%), en universidad particular (3.1%), instituto superior (1.9%) y técnico productiva (1.3%).

Asimismo, los textos escolares (2.2%), para inicial (2.2%), primaria (2.5%) y secundaria (1.4%); la matrícula en colegio particular (2%) para los tres niveles educativos: inicial (2.7%), primaria (1.9%) y secundaria (1.8%); la matrícula en colegio estatal (1.7%) en inicial (2.1%), primaria (1.8%) y secundaria (1.6%); la matrícula en instituto superior no estatal (0.7%) y matrícula de universidades no estatales (0,2%).