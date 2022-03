La variación del Índice de Precios al Consumidor en Lima Metropolitana se elevó en 0.31% acumulando en los primeros meses del 2022 un aumento de 0.35%, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En el período anual, en tanto, la variación del IPC de Lima Metropolitana llegó a 6.15%. Cabe recordar que en diciembre 2021 la cifra anualizada registró un repunte de 6.43%.

¿Qué factores impulsó el alza? Juan Carlos Odar, economista y director de Phase Consultores, detalló a Gestión que son dos los factores que posiblemente impulsaron el alza de precios en febrero 2022: la matrícula escolar las que volvieron a niveles prepandemia ante la vuelta a la presencialidad y la subida del precio de los combustibles.

“Pensaría que ha habido un incremento por el lado de demanda, una serie de actividades que se han recuperado y que implican una subida de precios, principalmente destacando las matrículas escolares, ahora que los niños y jóvenes están volviendo a la presencialidad, los costos de la matrícula están retornando a niveles prepandemia o cercanos prepandemia”, precisó.

“El otro factor es que el precio del petróleo está impulsando al alza de todos los que son combustibles a nivel local tanto para el transporte como para uso doméstico, como para cocina. A mi me parece, por ahí están los dos principales factores que están impulsando la inflación en febrero”, añadió.

A reglón seguido, el economista dijo que las medidas adoptadas -hasta el momento- por el Banco Central de Reserva (BCR) están apuntando a reducir los niveles de inflación registrados hasta ahora. “El BCR ha sido muy activo en subir la tasa (de interés) de referencia y ha sido muy claro en decir que sus acciones van a enfocarse en regresar al rango meta de la inflación y lo ha priorizado en su mensaje”.

Lo que quiere -añade- es anclar expectativas y evita que una inflación alta sea un factor permanente en nuestra economía. “Pero hay algunos factores que no puede controlar el BCR como -por ejemplo- el precio de los combustibles ya que sube el precio del petróleo a nivel mundial y no hay forma de evitarlo que se sienta acá”.

Consideró que, si las expectativas empiezan a deteriorarse, posiblemente el BCR sea nuevamente sea activo en subir las tasas de referencia.

La inflación de febrero, ¿recoge los efectos en la economía de la invasión rusa a Ucrania? Al respecto, el economista dice que todavía no ya que la invasión empezó hacia fines de febrero y la medición de inflación considera precios promedios en el mes.

“Si bien es cierto puede haber habido un salto, ese salto todavía no se registra en la inflación de febrero. Si esto termina pronto y deja de escalar, el efecto en marzo sería moderado y no se notaría en la inflación, pero si recrudece lo más probable es que veamos precios hacia el alza en el precio del petróleo y eventualmente podría haber presiones en el precio de productos agrícolas en la que Ucrania es un actor importante, aunque cuando nosotros no le compramos mucho, pero es un actor importante en el mercado de cereales”.

Mientras que la variación del Índice de Precios al Por Mayor a nivel nacional aumentó 0.46% acumulando en los primeros meses del 2022 un incremento de 0.19%, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

