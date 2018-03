INEI: Superávit comercial alcanzó los US$ 632.5 millones en enero 2018

El saldo comercial de enero del 2018 resultó superavitario en US$ 632.5 millones en valores nominales; y alcanzó los US$ 700.8 millones (valores reales), informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Exportaciones

El volumen total exportado de bienes creció en 13% en enero del 2018, frente al mismo mes del año anterior. Esto se debió a los mayores envíos de productos tradicionales (12.8%) y no tradicionales (13.5%).

Asimismo, en términos nominales, el valor de las exportaciones (US$ 3,907.3 millones) aumentó en 20.3%, impulsados por el incremento de los precios de productos tradicionales (8.5%) y no tradicionales (1.6%).

Los principales países de destino de nuestras exportaciones fueron China (24.8%), Estados Unidos de América (18.1%), Corea del Sur (7.6%), Japón (6.3%) y España (4.2%) del valor total exportado.

Fuente: INEI

Importación

Por otro lado, el volumen total de las importaciones creció en 7.5% en términos reales, reflejo de la mayor compra de bienes de consumo (10.4%), materias primas y productos intermedios (9.3%), y bienes de capital y materiales de construcción (2.3%).

En valores nominales, la importación sumó US$ 3,274.8 millones, superior en 13.1% al valor registrado en similar mes del año anterior.

Entre los principales países proveedores de bienes importados en enero 2018 figuran China con 23.5%; Estados Unidos de América, con 20.1%; Brasil 5.1%; Colombia 4.6%; y México con 4.4% del valor total real de las importaciones.

Se debe indicar que, los índices de precios de exportación e importación crecieron en 6.5% y 5.2%, respectivamente, respecto a similar mes del año anterior.

(Fuente: INEI - Sunat).

Productos tradicionales

Dentro del grupo de productos exportados, los envíos de productos tradicionales aumentó en los sectores minero (16.8%), agrícola (7.2%), así como petróleo y gas natural (32.6%); sin embargo, disminuyó la exportación de productos del sector pesquero (-95.3%).

Los mayores envíos de productos mineros y agrícolas dinamizaron los envíos de productos tradicionales. Estos aumentaron en 12.8% respecto al valor reportado en similar mes del año anterior, por efecto de los mayores envíos de cobre (12.0%), oro (7.7%), zinc (62.0%), plomo (4.2%), estaño (20.3%), hierro (22.1%) y plata refinada (40.8%).

En cuanto a los agrícolas aumentó el envío de café en 15%.

También, crecieron los embarques de petróleo crudo (339.9%) y gas natural (34.4%), así como derivados de petróleo (12.1%). Por el contrario, disminuyeron aceite de pescado (-77.6%) y harina de pescado (-97.6%).

No tradicionales

El volumen de exportación de productos no tradicionales creció en 13.5% respecto a similar mes del año anterior.

Entre los productos no tradicionales destacaron los mayores envíos de los sectores metalmecánico (29.8%), agropecuario (19.3%), pesquero (17.1%), textil (14.7%) y químico (11.8%); no obstante, disminuyeron los envíos de los sectores siderometalúrgico (-7.6%) y minería no metálica (-2.8%).

Entre los productos agropecuarios destacaron las exportaciones de uvas (44.7%), arándanos (131.5%) y cacao en grano (45.1%); sin embargo, disminuyeron mangos y mangostanes (-1.5%), espárragos (-4.3%), plátano incluido el tipo Cavendish (-2.4%), y preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales (-6.7%).