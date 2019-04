INEI: Producción de pesca, minería e hidrocarburos caen en febrero por segundo mes consecutivo

El subsector electricidad se incrementó en 5.63%, en febrero del presente año, respecto con similar mes del 2018 y mantuvo crecimiento por décimo cuarto mes consecutivo; dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe Avance Coyuntural de la Actividad Económica.

El crecimiento de la producción de electricidad se explicó por la mayor generación de energía de origen renovable (30.57%), termoeléctrica (12.78%) e hidroeléctrica (1.95%). Entre las empresas que contribuyeron con el crecimiento del subsector destacaron Fenix Power, Termochilca, Empresa de Generación Huanza, Engie Energía Perú, Egasa, Enel Generación Piura, Empresa de Generación Huallaga, Enel Generación Perú, Egemsa y Electro Perú.

Cemento



En el mes de análisis, el consumo interno de cemento se incrementó en 0.61% al compararlo con febrero de 2018, comportamiento que estuvo sustentado por la continuidad de las obras de edificación de viviendas privadas, mayores obras en unidades mineras y edificios para oficinas.

Pesca



La producción del sector pesca disminuyó en 9.47% debido a la menor captura de anchoveta para consumo industrial (-56,0%), explicado por el término, en enero de este año, de la segunda temporada de pesca del recurso en la zona norte y centro; así como, la suspensión de las actividades de pesca en la zona sur, comprendida desde Atico (Arequipa) hasta el extremo sur del dominio marítimo del Perú, por la presencia de especies juveniles.

Asimismo, la producción para el consumo humano directo de origen marítimo decreció en 3.45% debido a la menor disponibilidad de especies para el consumo en estado fresco (-13%) y congelado (-1.3%); sin embargo, aumentó la captura de especies para la preparación de enlatado (138.8%) y curado (1.5%).

Minería e Hidrocarburos



En el mes de estudio, el sector Minería e Hidrocarburos se redujo en 0.65% por la menor actividad de la minería metálica (-5.9%) debido a la caída en la producción de hierro (-37.8%), plata (-17.7%), molibdeno (-14.3%), zinc (-8.8%), plomo (-2.6%), oro (-2.3%) y cobre (-1.6%); sin embargo, aumentó la producción de estaño (22.3%).

Por el contrario, el subsector hidrocarburos aumentó en 40% explicado por la mayor extracción de líquidos de gas natural (85.4%) y gas natural (49.1%); por el contrario, se redujo la producción de petróleo crudo (-6.2%).

Créditos de consumo

Los créditos de consumo aumentaron en 13.18%, en febrero 2019, respecto a similar mes del año anterior. También registraron comportamiento positivo los créditos hipotecarios para vivienda 8.94%; así como, los créditos corporativos a grandes, medianas, pequeñas y microempresas en 5.94%.

Similar comportamiento registró la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple al crecer en 4.53%, comparado con febrero del año 2018.

BALANZA COMERCIA EN FEBRERO

Exportaciones

En febrero del año 2019, las exportaciones totales se redujeron en 5.48% en comparación con similar mes del año anterior. Este resultado se explicó por los menores envíos de productos tradicionales (-5.95%) y los no tradicionales (-4.62%).



Con información disponible al 27 de marzo del presente año, entre los productos tradicionales que registraron menor demanda figuraron los mineros como el cobre, plata, plomo, zinc y oro; sin embargo, aumentó hierro y estaño. Similar tendencia registró los productos agrícolas como algodón, azúcar y café; por el contrario, aumentó la exportación de petróleo y gas natural. Los productos no tradicionales que registraron menores envíos fueron agropecuarios, químicos, metalmecánicos, siderometalúrgicos y mineros no metálicos; no obstante, se incrementó la exportación de productos textiles y pesqueros.



Importaciones

En febrero 2019, la importación total creció en 3.55% en comparación con igual mes del año 2018. Este resultado obtenido, con información al 28 de marzo del presente año, se explicó por la mayor importación de bienes de capital y materiales de construcción (4.94%); materias primas y productos intermedios (4.28%); así como, la adquisición de bienes de consumo (0.92%).