INEI: PBI creció 2.13% en setiembre menos que julio y agosto

La producción nacional creció 2.13%, en setiembre del presente año, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y siendo su crecimiento menor al desempeño de julio (2.39%) y agosto (2.25%).

En el Informe Técnico Producción Nacional se detalla que en el acumulado (de enero a setiembre) el PBI creció 3.64% y en los últimos 12 meses (octubre 2017-setiembre 2018) en 3.30%.

Según el INEI, este resultado contribuyó el sector construcción cayó en 2.9%, siendo este sector uno de los principales factores que explica el PBI.

Por su parte, el INEI resalta la evolución positiva de la demanda externa de productos no tradicionales (10.37%) entre los que destacan los productos pesqueros, agropecuarios y mineros no metálicos; así como la recuperación de la demanda interna reflejada en las mayores ventas minoristas (2.69%) y el mayor otorgamiento de créditos de consumo (9.90%).

Ocho sectores de la economía contribuyeron con el 63% del resultado de setiembre

El resultado de setiembre 2018 (2.13%) fue determinado por la evolución positiva de la mayoría de sectores con excepción de Construcción. Entre los sectores que destacaron por su aporte figuraron Transporte, Almacenamiento y Mensajería, Telecomunicaciones, Agropecuario, Comercio, Servicios Prestados a Empresas, Manufactura, Alojamiento y Restaurantes, Minería e Hidrocarburos que en conjunto contribuyeron con el 63% del resultado global.

Comportamiento de la Producción Nacional según grandes actividades económicas

La producción nacional según grandes actividades económicas se incrementó en el sector primario (1,93%) y el sector servicios (3.38%); en tanto que disminuyó en el sector secundario (-0.19%). Con relación al periodo enero-setiembre, el sector primario creció en 1.98%, el sector secundario (4.29%) y el de servicios (4.02%).

Sector Agropecuario aumentó 4.40% y sumó 16 meses de crecimiento ininterrumpido

En el mes de análisis, el sector Agropecuario se incrementó en 4.40% por el comportamiento positivo del subsector agrícola (3.85%) y pecuario (5.01%).

Entre los productos agrícolas que destacaron por los mayores volúmenes obtenidos pimiento morrón (1376.7%), orégano (188.4%), uva (87.8%), maíz choclo (40.4%), mandarina (29.9%), maíz amarillo duro (13.4%) y cacao (10,2%); debido a las mayores áreas sembradas y cosechadas favorecidas por buenas condiciones climatológicas. No obstante, disminuyó la producción de aceituna (-90.0%), cebolla (-7.8%) y papa (-6,4%). Los productos pecuarios que presentaron mayor producción fueron huevos (13.3%), ave (5.7%), leche fresca (3.5%) y porcino (3.0%).

Sector Pesca creció 19.68% por la mayor captura de especies destinadas al consumo humano directo

La producción del sector Pesca aumentó en 19.68% principalmente por la mayor captura de especies para consumo humano directo de origen marítimo (21.17%), entre ellas las destinadas a la preparación de congelado (63.7%), curado (12.3%) y enlatado (3.8%); en cambio, la pesca para consumo en estado fresco disminuyó (-5.5%).

Por otro lado, la pesca marítima para consumo humano indirecto se redujo en -100.0% debido al mantenimiento de la veda del recurso en la zona Norte y Centro del litoral peruano.

Sector Minería e Hidrocarburos creció 0.90% debido a la mayor producción de hidrocarburos

En setiembre de 2018, el sector Minería e Hidrocarburos aumentó en 0.90% debido al resultado positivo del subsector hidrocarburos (15.53%) sustentado en la mayor producción de petróleo crudo (20.6%), líquidos de gas natural (14.4%) y gas natural (12.3%).

En cambio, disminuyó la producción del subsector minería metálica en 1.29% por la menor producción de zinc (-11.4%), oro (-8.7%), plata (-6.9%) y plomo (-5,4%); sin embargo, creció la extracción de hierro (26.5%), estaño (21.4%), molibdeno (16.3%) y cobre (0,3%).

Sector Manufactura aumentó 1.19% en setiembre de este año y mantuvo crecimiento por siete meses continuos

La producción del sector Manufactura se incrementó en 1.19% impulsado tanto por el subsector fabril primario (3.52%) como del subsector fabril no primario (0.52%). En el subsector fabril primario destacó la mayor elaboración y conservación de pescado (57.0%) y fabricación de metales preciosos y no ferrosos (5.8%). En el subsector no primario aumentó la producción de bienes intermedios (1.41%) y bienes de capital (14.72%); no obstante, se redujo la producción de bienes de consumo (-2.80%).

Sector Electricidad, Gas y Agua creció 3.40% y sumó ocho meses de comportamiento positivo

El sector Electricidad, Gas y Agua creció 3.40% por la mayor producción del subsector electricidad (3.04%), Gas (16.53%) y Agua (3.76%).

Así, en el subsector electricidad (3.04%) contribuyó la mayor generación de origen termoeléctrico (11.40%) y de energía renovable (62.47%); mientras que disminuyó la generación hidroeléctrica (-10.31%). Con relación al subsector gas, destacó la distribución a grandes generadoras (21.7%), a las empresas (9.8%) y la demanda de Gas Natural Vehicular (6.4%).

Menor avance físico de obras públicas en los tres niveles de gobierno afectó resultado del sector Construcción

El sector Construcción disminuyó en 2.90% influenciado por el menor avance físico de obras públicas (-14.63%); no obstante, creció el consumo interno de cemento (1.60%) debido a la ejecución de obras en empresas mineras, edificios empresariales, condominios y edificios de vivienda multifamiliar. La menor ejecución de la inversión en obras públicas se registró en los tres ámbitos de Gobierno: Nacional (-29.2%), Local (-9.0%) y Regional (-6.2%).