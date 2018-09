INEI: Economía peruana creció 2.31% en el mes de julio

La economía peruana, medido por la evolución del PBI creció 2.31% en julio de 2018 y contabilizó 108 meses de crecimiento ininterrumpido (nueve años). Asimismo, en el periodo enero-julio se incrementó en 4% y en los últimos 12 meses (agosto 2017-julio 2018) en 3,39%; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el informe técnico de la Producción Nacional.

Al respecto, precisó que este resultado obedece a la evolución favorable de la demanda externa por la mayor exportación de productos tradicionales y no tradicionales (15.66%), entre los que destacaron el cobre, zinc, hierro, oro, petróleo crudo y gas natural; y entre los no tradicionales: los productos pesqueros, agropecuarios, minero no metálicos y químicos.

Asimismo, contribuyó la recuperación de la demanda interna, reflejada en las mayores ventas minoristas (2.20%) y mayores créditos de consumo (8.34%).

Sectores claves

El INEI informó que el crecimiento de julio 2018 (2.31%) se sustentó en el comportamiento positivo de la mayoría de los sectores de la economía, entre los cuales destacaron lo s sectores comercio, construcción, transporte, almacenamiento y mensajería, telecomunicaciones, agropecuario, servicios prestados a empresas y manufactura que en conjunto aportaron con el 69% al resultado del mes. no obstante, disminuyó pesca y minería e hidrocarburos.

El INEI detalla que, en julio del presente año, la producción nacional, según grandes actividades económicas, muestra el crecimiento del sector Secundario en 2.26% y los Servicios en 3.84%; en tanto que el sector Primario disminuyó en -2.63%.



Agropecuario creció en 3.75%

En el mes de análisis, el sector agropecuario se incrementó en 3,75% por el resultado favorable del subsector agrícola (3.86%) y pecuario (3.57%).

"Entre los productos agrícolas que destacaron por los mayores volúmenes obtenidos figuraron algodón rama (519.7%), aceituna (358.4%), mandarina (41.6%), cacao (21.3%), maíz amiláceo (16%) y papa (9.2%); debido a mayores áreas sembradas y cosechadas favorecidas por buenas condiciones climatológicas, en comparación con julio 2017, que aún estaba bajo los efectos adversos del fenómeno de El Niño Costero", detallan.

El crecimiento del subsector pecuario se debió a la mayor producción de huevos (9,6%), ave (4.3%), leche fresca (1.9%) y vacuno (0.1%).

Pesca de anchoveta

​El sector pesca disminuyó en 17.27% debido a la menor captura de anchoveta para consumo humano indirecto en -66.8%. Sin embargo, la pesca para el consumo humano directo de origen marítimo aumentó en 10.34% explicada por la mayor captura de especies destinadas a la preparación de congelado (36.8%) y curado (29.6%); mientras que disminuyó el desembarque de especies para enlatado (-6.0%) y fresco (-6.9%), afectados por el oleaje anómalo registrado en nuestras costas.

Minería e Hidrocarburos

En el mes de estudio, el sector minería e hidrocarburos disminuyó en 5.18% como resultado de la menor actividad del subsector minero metálico que se redujo en 5.68% evidenciado en la menor explotación de las unidades mineras así como la menor ley, es el caso del molibdeno (-34.10%). estaño (-8.91%), hierro (-8.11%), cobre (-5.58%) y oro (-3.54%). No obstante, se incrementó la producción de zinc (8.29%), plomo (4.52%) y plata (0.18%).

En el comportamiento del subsector de hidrocarburos (-2.17%) influyó la menor producción de líquidos de gas natural (-6.92%) y petróleo crudo (-6.48%); mientras que aumentó la producción de gas natural (11.90%).

Manufactura no primeria

En julio del presente año, la producción del sector manufactura creció en 0.88% por el desempeño positivo del subsector fabril no primario (3.41%) destacando la mayor producción de bienes de consumo (2.53%), bienes intermedios (3.95%) y bienes de capital (1.91%). de otro lado, disminuyó el subsector fabril primario (-6.69%).

Electricidad, Gas y Agua

La producción del sector electricidad, gas y agua aumentó 4.23% explicado por la mayor generación hidroeléctrica (4.70%) y de energía renovable (81.69%); sin embargo, disminuyó la generación termoeléctrica (-1.40%). asimismo, aumentó el subsector gas en 48.80% sustentado en la mayor demanda de las Generadoras Eléctricas (73.7%), Empresas Industriales (10.4%) y distribuidoras de Gas Natural Vehicular (7.7%).

Construcción

En julio del presente año, el sector construcción se incrementó en 5.03% reflejado en el mayor consumo interno de cemento (2.15%) y el avance físico de obras públicas (13.22%). el resultado favorable del consumo interno de cemento estuvo asociado a la construcción de condominios y edificios de vivienda multifamiliar, ampliación de locales comerciales, unidades mineras y centros empresariales.

De igual modo, contribuyó la mayor inversión en obras públicas en los tres ámbitos del gobierno como son el Gobierno Regional (32.2%), Gobierno Nacional (21.5%) y el Gobierno Local (5.0%).

Comercio

En el mes de análisis, el sector comercio aumentó en 2.66%, por la expansión de la venta al por mayor (3.96%) y venta al por menor (2.20%); sin embargo, disminuyó la venta y reparación automotriz (-3.78%).

Transporte, Almacenamiento y Mensajería

​La producción del sector transporte, almacenamiento y mensajería creció en 5.62% vinculada a la mayor actividad de los subsectores transporte (4.59%) y almacenamiento y mensajería (8.53%). en el subsector transporte destacó el transporte aéreo (16.7%) por el mayor tráfico de pasajeros y carga; también, se incrementó el transporte por vía terrestre y tuberías (1.1%), ante el mayor tráfico por vía férrea (1.0%) y carretera (0.9%).

Alojamiento y Restaurantes

​El sector alojamiento y restaurantes se incrementó en 2.35% por el resultado positivo del subsector restaurantes (2.56%) y alojamiento (1.15%). el resultado del subsector restaurantes se explicó por la mayor actividad de los establecimientos de sandwicherías, pollerías, chifas, comidas rápidas, carnes y parrillas y restaurantes, entre otros; también, aumentaron los servicios de comida a empresas concesionarios (8.4%) y servicios de bebidas (1.15%). Por el contrario, disminuyó la actividad de servicios de catering (-6.65%).

Telecomunicaciones y otros servicios de información

El sector telecomunicaciones y otros servicios de información creció en 4.76% por la mayor actividad de telecomunicaciones (5.64%) y otros servicios de información (0.53%). en el subsector de telecomunicaciones se incrementó el servicio de internet y televisión por suscripción (9.9%), servicio de telefonía (4.2%), así como servicios de transmisión de datos y otros (0.8%).

En el subsector otro servicio de información aumentó la actividad de edición (3.1%), programación informática (0.9%) y producción, exhibición de películas y programas de TV (0.1%).

Financiero y Seguros

En julio del presente año, el sector financiero y seguros se incrementó en 4.19% determinado por el incremento de los créditos corporativos en 6.96%, dirigidos principalmente al sector minería, comercio, agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, industria manufacturera y transporte, almacenamiento y comunicaciones. Igualmente, los depósitos totales subieron en 6.79%.

Servicios Prestados a empresas

La producción del sector servicios prestados a empresas aumentó en 3.64% por la mayor actividad en publicidad e investigación de mercados (5.9%); agencia de viajes y operadores turísticos (4.5%); actividades de servicios administrativos y de apoyo (4.2%), así como actividades profesionales, científicas y técnicas (2.8%).