En febrero de 2021, el sector Minería e Hidrocarburos bajó en -5.34% al compararlo con similar mes de 2020, de acuerdo con el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Este resultado estuvo asociado a la menor actividad del subsector minero metálico en -2.18%, por los menores volúmenes de producción de oro (-25.5%), plata (-14.4%), plomo (-10%), hierro (-9.3%) y molibdeno (-0.7%); sin embargo, aumentó la producción de zinc (15.2%), estaño (8.8%) y cobre (1%).

Similar tendencia, reportó el subsector hidrocarburos al caer en -20.83% debido al reducido nivel de extracción del petróleo crudo (-44.7%), gas natural (-9.4%) y líquidos de gas natural (-8.7%).

En el mes de análisis, el sector Pesca aumentó en 8.11% explicado por la mayor captura de origen marítimo (17.2%), principalmente por la mayor pesca de especies destinadas al consumo humano directo para la preparación de enlatado (32.4%) y congelado (29%); mientras que, se redujo el desembarque de especies para consumo en estado fresco (-16.2%) y curado (-9.2%).

También, creció la captura para consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado) debido a la extracción de anchoveta que ascendió a 35,529 toneladas, en comparación con la nula captura de anchoveta reportada en febrero del año pasado. Por otro lado, la pesca de origen continental cayó en 38.8%.

Por otro lado, y según cifras preliminares, en marzo el subsector electricidad se incrementó en 14.83%, ante la recuperación de la generación de energía de origen termoeléctrica (76.29%), hidroeléctrica (1.09%), y energía renovable (4.56%).

Según empresas aumentaron su producción, Fénix Power, Termoselva, Kallpa, Enel Piura, Egemsa, Egesur y EG Huanza, entre las principales; por el contrario, disminuyeron Egasa, Termochilca, Celepsa, Engie y Orazul.

En tanto, en febrero de 2021 el consumo interno de cemento creció en 14.96%. El resultado estuvo influenciado por la reactivación económica iniciada en julio del año pasado, con la reanudación de los proyectos de construcción públicos y privados.

En cuanto al gasto de inversión del Gobierno General, este totalizó S/ 2,156 millones en febrero y aumentó en 16.98%, debido a la mayor ejecución de obras públicas. Asimismo, el gasto de consumo del Gobierno General, en términos nominales, ascendió a S/ 7,834 millones y mostró un crecimiento de 11.36%, en comparación con similar mes del año anterior.

Por su parte, los créditos otorgados a empresas ascendieron a S/ 219,933 millones, un crecimiento de 20.73%, en comparación con igual mes del año 2020. Igualmente, los créditos hipotecarios para vivienda totalizaron S/ 52,422 millones al crecer en 4.28%.

Por el contrario, los créditos de consumo se ubicaron en S/ 50,738 millones, una baja de 11,56% en comparación con igual mes del año anterior. Asimismo, la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple se situó en 5.44 millones unidades y disminuyó en 11.52% al compararla con febrero de 2020.

En el terreno del comercio exterior, el INEI informó que en febrero de 2021 las exportaciones totales ascendieron a U$ 3,569 millones, un incremento de 4.77%, al compararlas con similar mes del año anterior, según información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), disponible al 28 de marzo del presente año.

El resultado se sustentó en el aumento de las exportaciones tradicionales en 0.44% al totalizar US$ 2,390 millones y en el valor de las exportaciones de productos no tradicionales que creció en 15.08% al registrar un monto de US$ 1,167 millones .