INEI: 375 mil peruanos pasaron a la pobreza en el último año 

La pobreza monetaria afectó al 21.7% de la población del país en el último año, según el informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al dar a conocer los Resultados de la Pobreza Monetaria en el Perú 2017.

Asimismo, dio a conocer que tal condición en el decenio (2007-2017) disminuyó en 5.2 millones de personas y en el quinquenio (2013-2017) lo hizo en 872 mil personas, la pobreza monetaria se redujo en 20,7 puntos porcentuales en la última década y 4,1 puntos porcentuales en los últimos cinco años.

Sin embargo, en la Encuesta Nacional de Hogares que realiza el INEI, en el año 2017, se reveló que la pobreza se incrementó en 375 mil personas, es decir, un punto porcentual más que el año 2016 y afectó a 6.9 millones de peruanos.

Cabe mencionar que en el Perú, la pobreza se mide bajo el enfoque monetario y se utiliza el gasto como indicador de bienestar. Así, para medir la pobreza es necesario contar con el valor de la canasta mínima alimentaria y no alimentaria, este valor se le conoce como Línea de Pobreza, cuyo costo para el año 2017 fue S/ 338 por persona (para una familia de cuatro miembros el costo de la canasta es de S/ 1,352).

Las personas cuyo gasto per cápita es menor a la Línea de Pobreza son considerados pobres. Pobres extremos son aquellos que no cubren el valor de la canasta alimentaria de S/ 183 per cápita (S/ 732 para una familia de cuatro miembros).

Gasto

En el año 2017, el gasto real promedio per cápita mensual fue de S/ 732 y en comparación con el nivel de gasto del año 2016, disminuyó en 0,2%. En tanto, en los últimos cinco años aumentó en 4,9%, al pasar de S/ 698 a S/ 732 en el año 2017.

Asimismo, el gasto real per cápita mensual disminuyó en la mayoría de estratos de la población, excepto en el quinto quintil (20% más rico de la población), donde se incrementa en 0,8 punto porcentual.

Ingreso

​En el año 2017, el ingreso real promedio mensual por persona se situó en S/ 962 y respecto al año 2016 disminuyó en 1,5%. En los últimos cinco años, el ingreso real promedio per cápita aumentó en 3,8%.

De igual modo, el ingreso real per cápita mensual disminuyó del segundo al quinto quintil. Por otro lado, el primer quintil (20% más pobre) se mantuvo en el mismo nivel del año 2016.

Gini

​Al comparar el coeficiente de Gini que mide la desigualdad en el ingreso se observó que en los últimos cinco años disminuyó en 0,01 punto porcentual y en los últimos diez años disminuyó en 0,07 al pasar de 0,50 a 0,43.

Pobreza afectó al 44,4% de la población rural y al 15,1% de la población urbana

​Según área de residencia, la pobreza en el área rural afectó el 44,4% de la población incrementándose en 0,6 puntos porcentuales respecto al año anterior y en el área urbana incidió en el 15,1% de la población, es decir, 1,2 puntos porcentuales más que en el año 2016.

En la Sierra rural incidencia de pobreza alcanzó al 48,7% de la población

​Por dominios geográficos, los mayores niveles de pobreza se registraron en la Sierra rural (48,7%), la Selva rural (41,4%) y la Costa rural (24,6%). Sin embargo, disminuyó la pobreza en la Costa rural (al pasar de 28,9% a 24,6%) en -4,3 puntos porcentuales y en la Sierra urbana (de 16,9% a 16,3%).

El 13,3% de la población de Lima Metropolitana vive en situación de pobreza

​En el año 2017, la pobreza en Lima Metropolitana afectó al 13,3% de la población, es decir, 2,3 puntos porcentuales más que en el año 2016, seguido de la Selva rural donde creció en 2,1 puntos (39,3% a 41,4%), Costa urbana en 1,3 puntos (13,7% a 15,0%) y Selva urbana en 0,9 puntos porcentuales (19,6% a 20,5%).

Pobreza monetaria en el departamento de Cajamarca se encuentra entre 43,1% y 52,0%

​En el año 2017, se registraron cinco grupos de departamentos con niveles de pobreza estadísticamente semejantes. En el primer grupo se encuentra Cajamarca como el departamento con mayor incidencia de pobreza monetaria del país entre 43,1% y 52,0%.

En el quinto grupo, estuvieron los departamentos con menores tasas de pobreza, es el caso de Ica y Madre de Dios con incidencia de pobreza entre 2,1% a 4,8%.

Brecha de pobreza disminuyó en 1,9 puntos porcentuales en los últimos cinco años

​La brecha de pobreza cuantifica la distancia del gasto necesario para que todos los pobres estén justo sobre la línea de pobreza dividida entre la población total. Esta brecha se calculó en 5,2% para el año 2017. Asimismo, se informó que en los últimos cinco años, la brecha de pobreza se redujo en 1,9 puntos porcentuales.