INEI: Sólo 31.8% de adultos mayores en Perú pactan consultas de salud en establecimientos públicos

En el segundo trimestre del presente año, el 31.8% de la población de 60 y más años de edad realizó consulta de salud en un establecimiento del sector público, cifra mayor en 2,6 puntos porcentuales, al compararlo con similar trimestre del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Según el informe técnico Situación de la Población Adulta Mayor, elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), el 16,5% acudió a realizar consulta en salud a farmacia o botica o domicilio u otro hogar registrándose un incremento de 1.9 puntos porcentuales.

Asimismo, disminuyeron las consultas en establecimientos del sector privado de 10.3% a 9.4%.

Hogares con adultos mayores

En el trimestre de estudio, el 42% de los hogares del Perú tuvo entre sus miembros al menos una persona de 60 y más años de edad, es decir, 0.4 puntos porcentuales más que en el segundo trimestre de 2017.

En Lima Metropolitana, la proporción de hogares con algún miembro adulto/a mayor alcanza el 42.9%. Seguido del área rural (42.5%) y el resto urbano (41.1%).

Seguro de salud

Los resultados de la Enaho revelaron que del total de la población de 60 y más años de edad, el 84.2% tiene algún seguro de salud (sea público o privado), lo cual significó un incremento de 3.3 puntos porcentuales en comparación con similar trimestre del año 2017.

El mayor incremento porcentual se registró en Lima Metropolitana al pasar de 83% a 89.1%, seguido del área rural de 83.2% a 86.3% y el resto urbano de 77.9% a 79.4%.

Pensión 65

En el trimestre de análisis, el 19.6% de los jefas/es de hogar de la población adulta mayor se beneficiaron del programa social Pensión 65, es decir, 2.3 puntos porcentuales más que en similar trimestre del año 2017.

Según área de residencia, los jefes de hogar del área rural se beneficiaron en mayor proporción (48.6%) que los jefes de hogares del resto urbano (12.9%).

Adultos mayores con pareja

El INEI dio a conocer que el 62.2% de la población adulta mayor tiene pareja (casada(o)/conviviente), seguido del 22.1% son viudos o viudas y el 15.7% divorciados (as), separados (as) o solteros (as).

Según área de residencia, el área rural concentró el mayor número de personas de 60 y más años de edad con pareja (62.9%), seguido del 25.9% viuda (o) y el 11.1% separada(o), divorciada (o) o soltera (o).

En Lima Metropolitana, el 62.1% de los adultos mayores tiene pareja conyugal, el 19.9% viuda (o) y el 18% separado(a), divorciado (a) o soltero (a).

Mujeres y jefas de hogar

En el trimestre abril-mayo-junio de 2018, las mujeres adultas mayores jefas de hogar constituyen hogares unipersonales y representaron el 39.6% del total y los hombres el 12.7%. Además, los hombres adultos mayores jefes de hogar constituyen hogares nucleares (57.9%).