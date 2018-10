Industria de puertas en EE.UU.: Un mercado de US$ 27,000 millones en el que Perú participa poco De acuerdo al US Bureau of Labor Statistics, el precio de fabricante de puertas de madera ha aumentado de forma creciente en las últimas décadas, alcanzando un promedio unitario de US$ 226 a fecha de agosto de este año, informó la Oficina Comercial (Ocex) del Perú en Miami.

madera La demanda de ventanas y puertas residenciales crecerá 3.7% anual en Estados Unidos para llegar al valor de US$ 24,400 millones en el 2022, señaló la Ocex del Perú en Miami.