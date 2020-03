Desde el 2020, Julio Favre Arnillas asume la presidencia de la Asociación Peruana de Avicultura (APA). Si bien ello marca el inicio de la renovación generacional del gremio, el nuevo plan toma el conocido anhelo de convertir al Perú en exportador de pollo.

En exclusiva con Gestión, el ejecutivo –también presidente de Redondos– señaló que trabajarán con el Estado para abrir las puertas de países como Estados Unidos a mediano plazo. Sin embargo, reveló que el plan se adelantaría mirando al Asia.

Y es que, por la peste porcina africana registrada en China, este país eliminó casi el 50% de su población porcina. Así, dicho mercado y otros como Corea y Vietnam –los cuales también fueron afectados– demandan ahora cerdo y pollo del mundo. “Es una coyuntura especial y estamos trabajando con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) para aprovecharla. China pone restricciones, pero ante la necesidad está siendo más ‘benévola’ en la importación”, comentó, tras estimar que la exportación se concretaría este año.

Añadió que las gestiones en marcha no han sido afectadas por las medidas globales ante el coronavirus originado en China, pues los procedimientos de salud animal y humana no se relacionan. Si bien los despachos serían principalmente de cerdo, en volúmenes que no cubrirían toda la demanda, Favre Arnillas señaló que esta experiencia exportadora sería vital para los planes futuros del sector avícola hacia otros mercados.

A la fecha, el Perú ha exportado pollo solo a Bolivia. En tanto, con pavo llega eventualmente a destinos como Colombia, Panamá, Ecuador y Cuba.

Seguridad alimentaria

En el nuevo plan estratégico de la APA también se encuentra garantizar la seguridad alimentaria. En ese aspecto, el representante gremial explicó que el mayor esfuerzo no estaría en la producción, que ya es elevada, sino en la sanidad en la comercialización. Para ello, comentó que han iniciado un plan piloto en el norte chico de Lima para tener zonas productoras libres de enfermedades avícolas.

Y en el 2021, tal iniciativa se expandirá a ocho regiones, principalmente de la costa (Trujillo, Arequipa y otras), lo cual también se sumará a la iniciativa de exportar a Estados Unidos. Julio Favre explicó que el plan se complementará con inspecciones de calidad y formalidad de la producción, en la carga que ingresa a las ciudades, en alianza con el Senasa.

Precio del pollo bajaría este año

En los últimos años, la producción avícola en el Perú crece a un ritmo promedio de 6.5%, llegando a los 793 millones de unidades en el 2019. Y ante la menor demanda del consumidor en una coyuntura de incertidumbre las avícolas bajaron sus precios entre 15% y 20% para colocar el producto. Sin embargo, tal rebaja del productor al intermediario no habría sido trasladada al consumidor final, dijo Julio Favre.

Para este año las empresas buscarán que tal reducción sea afectiva en los comercios para dinamizar la demanda. En tanto, el aumento de la producción sería más moderado y las inversiones del sector se orientarían principalmente a elevar eficiencias.