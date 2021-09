En los últimos años el cacao peruano se ha consolidado en el mercado europeo e incluso desde que inició la pandemia las exportaciones de este producto peruano no cesaron, señala Luis Mendoza, gerente la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO).

En diálogo con Gestión.pe indica que el 30% de las exportaciones de cacao en grano tienen como destino Europa, sin embargo, en el último año se ha observado un mejor desempeño de Indonesia, que venía en segundo lugar como destino del cacao peruano.

Explicó que en el 2019 menos del 5% de los envíos de cacao llegaban a Indonesia y en el 2020 se elevó a más del 20%.

“Hemos visto una variación o un cambio en el destino del cacao. Ahora buena parte de las exportaciones está yendo a Indonesia, se está convirtiendo en un mercado muy importante para nuestro cacao y eso se da porque ese país está desarrollando su proceso, no solo de importación de cacao, sino de producción de chocolate. Hay una tendencia de crecimiento de consumo de los países asiáticos de chocolate, y el cacao peruano es uno de los que se está procesando para atender esta demanda”, sostuvo.

Proyección a futuro

Mendoza indica que el diferencial del mercado europeo radica en que demanda cacao peruano orgánico y con sello de ‘Comercio Justo’, por lo que tiene un mayor precio.

Señala que el precio del grano de cacao convencional se cotiza en US$ 2,750 por tonelada -regido por la Bolsa de Nueva York- y tiene unos US$ 300 adicionales por cada tonelada si tiene como certificado orgánico y otros US$ 240 más si tiene certificado de “Comercio Justo” o Fair Trade, haciendo un total de US$ 3,290.

Indonesia por su parte viene incrementando su demanda por cacao convencional, pero Mendoza señala que a futuro también optará por el producto orgánico y certificado, con lo cual pagará un mayor precio.

Y es que según dijo, en los últimos años se han establecido normas para la producción sostenible del cacao, en donde se exigen una serie de requisitos, entre ellos evitar la deforestación, evitar la violación de derechos humanos como el trabajo infantil en el proceso de producción del cacao así como la lucha por otorgar ingresos dignos a los productores.

“Creemos que Indonesia a futuro sí optará por el cacao con certificaciones por estas nuevas normas y respecto a los requisitos tenemos una ventaja y podemos cumplir con ellos. Por ejemplo el trabajo infantil se da en algunos países de África, pero en América Latina no se da y en Perú tampoco”, afirmó.

El dato

-Entre enero y junio de este año el valor de la exportación total de cacao y derivados creció en 17% respecto a igual periodo del 2020.

-En el período 2010 – 2020, las regiones de San Martín, Huánuco, Pasco y Ucayali registraron las más altas tasas de crecimiento en la producción de cacao en el Perú, 11.1%, 22.8%, 31.9% y 35.6% anual, respectivamente. Estas cuatro regiones han pasado a representar el 66% de la producción nacional, del 52% que significaban en el año 2010.

-Este año volverá el Salón del Cacao y Chocolate de manera presencial desde el 30 de setiembre al 03 de octubre. También tendrá su versión en digital a través del siguiente portal: virtual.salondelcacaoychocolate.pe