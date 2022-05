Indonesia apoya plenamente la continuación de las negociaciones para el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, en inglés), que se ha retrasado desde el 2017. Los dos países todavía tienen mucho potencial sin explotar en las relaciones comerciales bilaterales, informó el portal de noticias IDN Financials, citando al ministro de Comercio de Indonesia, Muhammad Lutfi .

El ministro Lutfi hizo este anuncio durante una reunión bilateral con la viceministra de Comercio Exterior de Perú, Ana Cecilia Gervasi Díaz . La reunión se llevó a cabo al margen de la 28ª serie de reuniones de ministros responsables de Comercio del foro APEC, que se llevó a cabo el 21 y 22 de mayo en Bangkok, Tailandia.

“Las negociaciones de CEPA entre Indonesia y Perú se han retrasado desde el 2017 debido a problemas pendientes en el enfoque utilizado para las negociaciones. Sin embargo, me complace escuchar que ha habido un progreso significativo en este tema en particular”, dijo el ministro de Comercio Lutfi.

El ministro Lutfi asignará de inmediato un equipo técnico para comenzar a comunicarse y cooperar entre sí para continuar las negociaciones para que las negociaciones se inicien pronto.

“Creo que la continuación de las negociaciones de CEPA entre Indonesia y Perú traerá beneficios mutuos y mejorará las relaciones comerciales entre los dos países”, agregó.

El comercio total entre Indonesia y Perú en el período enero-marzo del 2022 se registró en US$ 99 millones, un aumento del 18.84% en comparación con el mismo período del año pasado de US$ 83.30 millones.

En el 2021, el comercio total entre Indonesia y Perú se registró en US$ 402.70 millones, un aumento del 61.8% en comparación con el 2020, que se registró en US$ 248.82 millones. Indonesia registró un superávit comercial con Perú en el 2021 de US$ 234.21 millones, un aumento del 142% en comparación con el 2020.