Desatada la pandemia del coronavirus se generó en mayo una concurrencia masiva a las farmacias y boticas para la compra de medicamentos para el tratamiento del COVID-19.

La falta de productos y la carencia de medidas para el control de precios generaron que se dictara el Decreto de Urgencia 059-2020, para fiscalizar la transparencia de la información, la misma que se realizaría con una supervisión, que debería estar a cargo de la Digemid, pero cuya competencia se trasladó finalmente al Indecopi.

La supervisión está prevista para los establecimientos farmacéuticos (es decir laboratorios, droguerías, farmacias y boticas, públicas y privadas).

Ello, con la finalidad de conocer si estos establecimientos proporcionan información de precios, stock y otros, al Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos, información que es de acceso al público.

Sin embargo, han pasado más de 50 días y la Digemid aún no traslada el protocolo de supervisión al Indecopi. “Para esta labor, la Digemid debe facilitarnos el acceso al Observatorio y remitirnos los requisitos y el protocolo para la realización de estas actividades, pues se trata de un encargo de gestión”, sostiene el Indecopi.

“Hemos identificado el total de establecimientos existentes, con énfasis en las regiones con mayor número de contagios”, indican en respuesta a nuestras consultas.

Sin embargo, detallan que, hasta la fecha, no tienen acceso a las bases de datos del Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos del Ministerio de Salud.

Protocolo y observaciones

Indecopi detalla que, el 2 de julio Digemid remitió un Protocolo de Supervisión para validarlo, y dada su urgencia, Indecopi adaptó la mayor parte de sus procedimientos internos, “pero aún encontramos aspectos muy críticos”, anotan.

“El protocolo -entregado por Digemid- plantea que el Indecopi deba esperar que cada Dirección Regional de Salud firme las cartas de presentación de los supervisores, remita actas numeradas, y que cada incidente sea previamente consultado; asimismo que Digemid efectúe la selección de cada una de las farmacias y boticas a supervisar. Son aspectos que nos preocupan”, sostiene.

La delegación del encargo es hasta el 7 de setiembre, por lo que quedan más de 50 días para que se inicie el proceso de fiscalización de los establecimientos farmacéuticos.

Si bien el 23 de junio la Digemid le pidió al Indecopi realizar 1,273 supervisiones a boticas y farmacias privadas a nivel nacional, no señaló el alcance en laboratorios y droguerías.

“De hecho, el Protocolo de Supervisión remitido que mantiene observaciones a la fecha restringe su aplicación a farmacias y boticas privadas. Pero, reiteramos, mientras no tengamos acceso al Observatorio para poder seleccionar estas farmacias y no contemos con un protocolo que nos permita gestionarla, no podríamos realizar la supervisión en los plazos establecidos por la norma”, afirmaron.

Asimismo, indicaron, “aún no se define el número de supervisiones a laboratorios y droguerías, para los cuales aún no hay protocolo, al igual que en el caso de las farmacias y boticas dentro de hospitales y clínicas”.

“La idea es coordinar y optimizar acciones con la Digemid, pero necesitamos las condiciones básicas para actuar”, agregaron desde el Indecopi.





Respuesta de la Digemid

Ante los cuestionamientos del Indecopi y la demora de la Digemid, para la supervisión, esta última dijo que el Ministerio de Salud (Minsa) ha elaborado un plan de trabajo y un protocolo para la realización de las acciones de supervisión, que incluye a las Direcciones de Salud, Direcciones y Gerencias Regionales de Salud y al Indecopi.

Sostienen que, en el protocolo, hay aspectos en consulta legal basados en las sugerencias realizadas por el Indecopi.

Indican que el encargo al Indecopi ayudará a las acciones de supervisión del Minsa. “Para efectos de brindar la información para la realización de sus actividades, en los próximos días se le brindará a Indecopi un link en donde podrá acceder a la información necesaria para el cumplimiento de sus actividades, además se han estratificado las jurisdicciones en las cuales Indecopi apoyará en las regiones, siendo estas a nivel de alcance de farmacias y boticas privadas.