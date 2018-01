Indecopi registró aumento de conciliaciones en 109% el 2017

Las modificaciones a la Política de Protección y Defensa del Consumidor de Indecopi, propiciada por los decretos legislativos del 2016, han favorecido a la solución rápida de conflictos en materia de consumo, pues el número de conciliaciones aumentaron en un 109% durante el 2017, informó Indecopi.



Además, se estableció además un mayor filtro para la activación de procedimientos, siendo declaradas improcedentes aquellas denuncias que incumplían los requisitos legales o cuando el problema fue resuelto entre las partes antes del inicio del procedimiento.

En esa línea, más de 19,000 reclamos concluyeron en conciliaciones. El Servicio de Atención al Ciudadano - SAC del Indecopi admitió un total de 61,298 reclamos a nivel nacional, concluyendo 54,338 solicitudes, de las cuales 19,145 terminaron en conciliación.

Las conciliaciones, que se realizan a través de los Órganos de Procedimientos Sumarísimos y las Comisiones de Protección al Consumidor, a nivel nacional.

Las modificaciones se realizaron al Código de Protección y Defensa del Consumidor, a través de facultades delegadas por el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo el año pasado.

En lo que respecta a las denuncias presentadas por los ciudadanos (de parte) y por iniciativa de la institución (de oficio), en el año 2017 se admitieron un total de 15,331 denuncias a través de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos, los que resolvieron un total de 15,403 denuncias durante ese mismo periodo a nivel nacional.

Mientras que, las Comisiones de Protección al Consumidor recibieron un total de 7,508 denuncias, resolviendo en ese mismo período un total de 7,711 denuncias a nivel nacional (las denuncias resueltas en 2017 incluyen la resolución de los casos admitidos durante el último trimestre del año anterior).

Además, para enfatizar el cumplimiento de los acuerdos conciliatorios entre las partes se estableció que los proveedores que los incumplan, pueden ser multados hasta 200 UIT; es decir, hasta con S/ 830 000.

Por otro lado, el Indecopi brindó 507,635 asesorías gratuitas a través del SAC, en todo el país, y otras 204,938 personas recibieron orientación a través de módulos itinerantes de la campaña ‘Indecopi a tu Alcance’, que se desarrollaron en todas las regiones del país.

Fiscalización y sanciones

Además, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización realizó 770 supervisiones en diversos sectores como educación, transporte, industria y comercio, financiero y seguros, salud, inmobiliario y construcción, entre otros.



En el mismo periodo, se cerraron 532 supervisiones que recomendaron el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en 211 casos. En suma se impusieron sanciones por una total de 2,014.5 UIT, siendo el Sector Enseñanza el más sancionado con 1,323.3 unidades impositivas tributarias.

El Indecopi intensificó igualmente la fiscalización del mercado, mediante supervisiones y fiscalizaciones a nivel nacional, en beneficio de los ciudadanos. Durante el 2017 se han realizado en total 3 498 (421% más sobre la meta propuesta para el período mencionado), siendo los rubros de transporte (1,046), enseñanza (874), industria y comercio (775) que fueron más fiscalizados.

El Niño Costero

Durante el año 2017 se presentaron situaciones especiales para los consumidores peruanos, debido a hechos fortuitos como el fenómeno climatológico El Niño Costero y algunas alertas sanitarias.



Durante El Niño Costero, se realizaron 1,222 fiscalizaciones en 23 regiones del país, para verificar que no se afecten los derechos de las personas que habían sido afectadas por la naturaleza.

En el caso de la alerta sanitaria debido a las conservas de caballas contaminadas con parásitos se realizaron 375 acciones de supervisión a nivel nacional, con el objeto de verificar que los productos elaborados por la empresa Tropical Food Manufacturing Co. Ltd, sean retirados del comercio e inmovilizados a tiempo.



Asimismo, se realizaron 106 supervisiones en Lima y regiones, respecto de las empresas Seafood Perú S.A.C. y Meridian Fishing S.A.C., para inmovilizar las conservas que contendrían parásitos y que habrían sido fabricados por la empresa china Shandong Hongda Group Co. Ltd.

Asimismo, Indecopi estimó que su campaña publicitaria “Julieta checa la etiqueta” alcanzó 10,664,767 impactos en las redes sociales y portales web.

Decreto

Todas esas mejoras se realizaron en el marco de la aprobación de dos documentos clave: la Política de Protección y Defensa del Consumidor, que se aprobó conjuntamente con el Plan Nacional de Protección de los Consumidores.



La Política se elaboró en el seno del Consejo Nacional de Protección al Consumidor, presidido por el Indecopi -en su calidad de Autoridad Nacional de Protección de los Consumidor- e integrado por representantes de diversas entidades públicas y gremios organizados de la sociedad civil.

Estas modificaciones se dieron a través del Decreto Legislativo N°1308 y buscan beneficiar directamente a los ciudadanos, ordenando y haciendo más ágiles los procedimientos administrativos sancionadores mediante la promoción de la autocomposición, la uniformización del inicio de plazos, el fortalecimiento de las facultades de la autoridad, empoderamiento del consumidor, promoción de la conclusión anticipada de los procedimientos y simplificación de los procedimientos, entre otros.