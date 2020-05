El Indecopi informó que recibió 1,027 reclamos y reportes de consumidores que realizaron compras online mediante sus canales de atención virtuales y telefónics. Según explicaron esta estadística corresponde hasta el día 72 del estado de emergencia que vive el país ante el COVID-19.

Señalaron que las infracciones más recurrentes fueron que el proveedor no entregó el producto, los productos se encontraban defectuosos, las empresas entregaron productos incompletos, no atendieron el cambio de producto, no se reembolsó el dinero pagado o se canceló o anuló el pedido sin previo aviso.

Entre los diez proveedores con más reclamos figuran Cencosud Retail Perú S.A. (Metro y Wong), Inretail Pharma S.A. (Inkafarma), Supermercados Peruanos (Plaza Vea), Hipermercados Tottus S.A., Ripley S.A. Tiendas Peruanas S.A. Oeschle, Conecta Retail (Tiendas EFE y La Curacao), Inversiones Kiyashi S.A. (pollería Rokys), Saga Falabella, Sodimac Perú, entre otros.

Indecopi recordó que los ciudadanos podrán reportar este tipo de incidentes a través de la herramienta ‘Reporte Ciudadano’, ubicada en su página web. De igual forma, indicaron que las líneas telefónicas habilitadas para la ciudadanía son, a través del Servicio de Atención al Ciudadano, 224 7777, para Lima, y el 0 800 4 4040, para regiones.