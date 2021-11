Se plantearán cambios. El presidente de Indecopi, Julián Palacín, planteará cambios al Código de Protección del Consumidor respecto a los plazos para procesos ordinarios y sumarísimos que ve la institución y para que los vocales estén a tiempo completo.

“Después de 11 años de haberse emitido el Código de Protección del Consumidor, al que se le hecho 24 enmiendas, tenemos que repensar este código y hacer una revisión exhaustiva para aterrizar el tema de los plazos. No podemos engañar a la gente, (tenemos que dar plazos reales para los procesos ordinarios y sumarísimos en temas de protección”, dijo a TV Perú.

Recordó que en Indecopi los casos se resuelven en una primera instancia y -luego- pasan a una segunda instancia, que son vistos por diferentes Salas.

“Para mi gestión los vocales tienen que ser a tiempo completo, igual que los comisionados, porque si dejamos que sigan operando a tiempo part-time pueden trabajar en el sector privado. No hay que ir más allá de la norma madre (la No 1033), que establece que el Consejo Directivo puede determinar que ya no sean a part-time sino a tiempo completo, sin cambiar la Constitución. Estoy esperando que el MEF nombre a su representante en el Consejo Directivo (para hacer este cambio)”, afirmó.

De otro lado, consideró que la institución que lidera necesita de más presupuesto. “Necesitamos aproximadamente S/ 170 millones para mantener a toda nuestra maquinaria y mantener a 1,500 trabajadores”, dijo.

Sobre las reformas que está buscando el Congreso de la República, Palacín señaló que lo que quieren es apoderarse de la institución argumentando que no es independiente ni autónomo.

En ese sentido, sostuvo que en la Comisión de Constitución se están yendo contra la propia ley del Estado. “¿No será que los miembros del cartel de la construcción están detrás de estos planteamientos?”, indicó.