Pese a que la Municipalidad de Barranco habría impuesto una prohibición de promoción de productos “no saludables” a menos de 100 metros de entidades educativas, Indecopi le indico a la entidad edil que esto era una barrera burocrática ilegal.

Mediante resolución de Indecopi, se señaló que no existía prohibición a donde se deberían posicionar este tipo de avisos con relación a entidades educativas y que, pese a que existe un deber de las municipalidades de no fomentar el consumo de ciertos alimentos, las municipalidades no pueden crear restricciones no incluidas en la Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes.

Más información en breve...