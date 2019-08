Hasta hace un año el costo del procedimiento para registrar una marca ante el Indecopi era de S/ 1,000 y a la fecha se ha reducido en 50%, señaló el presidente del Consejo Directivo del dicha entidad, Ivo Gagliuffi.

Según explicó, dicho costo incluía el pago de una tasa por el registro de la marca - que actualmente tiene un costo de S/ 535-, una tasa por la publicación de la nueva marca en el Diario El Peruano (que antes costaba entre S/ 350 y S/ 500 pero que ahora es gratuita a través la gaceta electrónica) y el pago de una tasa por la búsqueda de antecedentes de la marca, la cual hoy varía entre S/ 30 y S/ 120.

En este último punto, Gagliuffi anunció que este lunes 02 de setiembre se lanzará una plataforma digital denominada “Quipu”, en donde el público podrá buscar las marcas de manera gratuita, sin necesidad de acudir al Indecopi y pagar por dicha tasa.

“El proyecto ya está en marcha blanca pero a partir del lunes se lanza. Esto va a permitir a la gente ya no ir al Indecopi, que es un costo, y ya no tendrá que pagar tasas todo el tiempo. Usen Quipu, el que vaya al Indecopi va a seguir pagando la tasa (entre S/ 30 y S/ 120) y el que use Quipu va a pagar tasa cero, y lo puede usar desde el celular o computadora", anunció el funcionario durante la XII Cumbre Pyme del APEC 2019.

Explicó que anteriormente el registro de una marca demoraba seis meses pero en la actualidad demanda 35 días hábiles, periodo menor al de Chile (entre 2 a 4 meses). “La marca es tan potente cuando se vuelve exitosa, que tienes un activo intangible que es mucho más valiosa que todos los activos físicos”, sostuvo.

Precisó que de las 32 mil marcas registradas en el 2018 en el Perú, unas 6 mil fueron solicitudes de pequeñas y medianas (pymes), lo que representa cerca de un 20% de participación.