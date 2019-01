Indecopi: Hay 50 denuncias a pisqueros por supuestas alteraciones en productos

Con la finalidad de proteger la Denominación de Origen Pisco (DO Pisco) y velar por el cumplimiento de las exigencias establecidas al producto , Indecopi realizó 257 inspecciones a diferentes establecimientos en el último año , comerciales e incluso industriales, así lo dio a conocer su director de Signos Distintivos, Ray Meloni.

Indicó que, en este proceso, y con la finalidad de proteger al consumidor, se dispuso el retiro de 2,228 botellas. Sin embargo, las investigaciones no han terminado ahí, ya que existen 50 denuncias en trámite , por supuestas alteraciones en los productos que no cumplen con los requerimientos establecidos en la DO Pisco.

“Nosotros indagamos, tomamos muestras y hacemos las investigaciones y algunas de estas, determinamos que existe una infracción”, expresó.

Refiere que en el caso de las empresas que no tienen autorización de uso de la DO Pisco, el retiro es inmediato, pero en el caso de los productores ya identificados se hace la toma de muestras y en caso de incumplimiento se aplican las sanciones.

Ray Meloni indicó que hasta el momento no han detectado que una empresa haya cometido alguna sanción grave que implique el retiro de la DO Pisco.

- Bajos precios



​Uno de las preocupaciones que han tenido es por los precios bajos de pisco que se venden, incluso en los supermercados.

Ray Meloni detalla que ante ello, se ha visitado a los productores quienes han demostrado que los precios a los que se venden a los establecimientos están en el promedio del mercado, y que la estrategia de venta a precio más bajo es por parte del establecimiento comercial.

“Se investigó a los dueños, ya que por la estructura de costos no se llega a dicho valor. La realidad mostró que el minorista decide bajar el precio por un tema de existencias, castigar el precio y venderlo más barato” , expresó.

Remarcó que, Indecopi entiende la preocupación de los pequeños productores, pero como entidad no pueden regular el precio.

“Hay una economía de escala de los grandes productores, eso aunado al tema de la estrategia de existencia que tienen los supermercados”, remarcó.

- Red globe y uvas de mesa



Otra de las referencias de los bajos precios, es el uso de variedades no pisqueras, al respecto Ray Meloni indica que en efecto s e han encontrado casos de productores que emplean uvas nos pisqueras, red globe y uvas de mesa en los procesos de destilados.

“Lo que nos ha dicho es que no es pisco, y lo que hacemos es tomar anotar para hacerle seguimiento al producto de los canales de distribución que van a usar, porque tantos litros no se pueden entrar al mercado como pisco, para que no se engañen” , expresó.

Mencionó que este es un proceso nuevo, que se brinda bajo declaración jurada a las empresas, bajo lo cual sigue el proceso de fiscalización de producto.