Economía







Indecopi encuentra más de US$ 2 millones no declarados por acreedores de la “U” en proceso concursal Gremco Corp y Gremco Publicidad no habrían descontado ingresos de su acreencia total, lo cual podría llevar a procedimientos sancionadores, según el Indecopi. Podría modificar la conformación de la Junta de Acreedores del Club