Indecopi dará a conocer nuevas reglas para definir al productor de pisco

El Indecopi vela por la denominación de origen pisco (DO Pisco), y otorga la calificación de productor de la bebida bandera con base en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de la DO Pisco.

Ahora dicho documento ha entrado en revisión desde mediados del año pasado en el que se han fijado algunos cambios, entre los que se plantean cuatro principales aspectos, según lo detalla Ray Meloni, director de Signos Distintivos de Indecopi.

Definición de productor

Hasta el momento el productor de pisco no necesariamente debe tener bodega de producción ni áreas de cultivos de uvas pisqueras. Ray Meloni recuerda que esta medida se adoptó en su momento con la finalidad de estimular la producción de pisco, mediante contratos de abastecimiento por 10 años.

“El Indecopi verificaba que tenía el contrato de abastecimiento de uvas y que la bodega había sido supervisada, y con ello se cumplían los requisitos”, expresó.

Comenta que esta medida generó que en caso de fiscalización e identificación de algún incumplimiento, los denominados productores trasladaban la responsabilidad a la bodega y viceversa. Ante ello, el cambio previsto es que “ahora el productor será quien tiene la bodega”, y quien solicite la producción de pisco será denominado comercializador.

De esta manera, mencionó que la medida será aplicable a partir del reglamento, pero se respetará la vigencia de los acuerdos de 10 años que estén vigentes. “Cuando se haga la renovación ya no será designado productor, sino comercializador”, remarcó.

Ray Meloni indica que ya las empresas han tenido 20 años de vigencia de la norma, así que 10 años más pueden determinar si desean continuar con el negocio e integrarse de manera vertical a las bodegas y el campo de cultivo.

Metales pasados

Otro de los aspectos que se han determinado es la cantidad de metales pesados en la bebida, con relación a ello, Ray Meloni dijo que la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) se rige por los parámetros establecidos para bebidas de alta gama, pero que no han sido desarrollados para el pisco.

Por ello, han realizado estudios para determinar el nivel de exigencia de metales pesados, que son los límites tolerables para el cobre, que se conocerá con mayores detalles en el reglamento.

Envases

Ray Meloni indica que para velar por las condiciones de calidad y mantener un prestigio, además de prevenir posibles problemas, las bodegas ahora usarán solo tanques de acero inoxidable y ya no tanques de plástico.

“Los envases plásticos podrían causar a futuro un desprestigio en la DO Pisco, y esto podría afectar nuestra estrategia de la protección legal”, expresó.

De esta manera, el representante de Indecopi dijo que los parámetros son cada vez más exigentes, pues no queremos exponernos a mayores problemas.

“La experiencia que se ha observado es que con licores de alta graduación como el brandy, el coñac o la grapa, que en sus bodegas no hay plásticos porque no generan ningún tipo de valor”, manifestó. Así, mencionó que lo que lo que se ha hecho es decirles a los productores que el retiro de los tanques de plástico se hará de manera gradual, a partir de la reglamentación.

De la misma manera se ha fijado que los envases en los que se comercialice el pisco no debe ser en grandes botellas de cuatro litros o más, que se usan para la venta a restaurantes y hoteles. “Estamos protegiendo al pisco”.

“Iremos por la denominación exclusiva para el pisco”

Tras el reconocimiento de la India al pisco, como denominación exclusiva para Perú, dejando de lado a Chile, el director de Signos Distintivos de Indecopi, Ray Meloni, indicó que pedirán a la Cancillería la convocatoria a la Comisión sobre Indicaciones Geográficas y Denominación de Origen, que espera se realice en febrero.

“Esperamos que la cita se realice en febrero para definir la estrategia para lograr en otros países el mismo reconocimiento que se obtuvo en la India”, detalló.

El representante de Indecopi precisó que hoy los productores nacionales pueden exportar sin problemas a todos los países, pero se comparte la denominación con Chile, por lo que consideró que eso no debería seguir así.

Recordó que la tesis de Chile se basa en argumentos que se han inventado como llamar a una ciudad Pisco Elqui, que no tiene un sustento histórico, por lo que a nivel internacional este argumento no debería ser respaldado.

“Sostener y aceptar la tesis chilena es permitir que esto le puede pasar a cualquiera. Mañana una ciudad se llama Champán y podría reclamar la denominación de origen y pedirlo porque es un país soberano, eso no debería ocurrir”, mencionó Meloni.

Al igual que en la India hay un caso que se sigue en Tailandia en el que se está defendiendo la denominación de origen pisco, que espera resultados favorables.