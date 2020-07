Durante la sesión de la Comisión de Protección al Consumidor del Congreso, representantes de Indecopi y Digesa dieron detalles de las acciones que han tomado sus instituciones tras el anuncio de la empresa Clorox SA sobre una falla en sus productos desinfectantes Poett.

El mismo registró una falla en sus propiedades de desinfección debido a una contaminación bacteriana que incluye pseudomonas, detectada en algunos productos elaborados antes del 30 de junio del 2020. Esta contaminación produce infecciones a la piel, infecciones urinarias, entre otros.

Durante su participación, Wendy Ledesma, Directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, señaló que se estima que cerca de 3.5 millones de botellas de Poett fueron distribuidas en Lima. Además, sostuvo que existen otras regiones en las que la distribución alcanzó las 50,000 o 100,000 unidades. También hay otras dos regiones, que no se mencionaron, en donde no habría sido distribuido el producto. Sin embargo, eso no significa que este no haya llegado a dichos lugares.

"Estamos esperando el protocolo de retiro y manipulación de producto porque tenemos entendido que es una bacteria altamente peligrosa. Teniendo en cuenta el decreto legislativo 1278 sobre la gestión de residuos sólidos, es necesario conocer qué autoridades pueden intervenir para manipular y recoger estos residuos", sostuvo Ledesma.

A su turno, Javier Coronado, gerente general de Indecopi, manifestó que la empresa ya conocía de los problemas del producto desde el día 4 de julio. Sin embargo, recién se emitió la alerta el día 10 de julio. Coronado manifestó que se están reportando todos los hechos a la gerencia de fiscalización para que, tras la investigación, se emitan sanciones si es que correspondiese.

"De acuerdo con la información que contamos, la empresa ya tenía conocimiento desde el 4 de julio. Toda esta información que ha sido adecuadamente documentada por la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor ha sido trasladada a nuestra Gerencia de Fiscalización para que continúen las investigaciones y se tengan que ver las responsabilidades que correspondan. Por ley hay un protocolo que se debe seguir. Todavía la empresa no nos ha informado sobre los protocolos que se van a seguir. Además, hemos verificado que los canales de atención no han funcionado adecuadamente.

A su turno, Carmen Cruz, Directora General de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud (Digesa), maniestó que su institución acudió a la fábrica el día 11 de julio y verificó la documentación de los productos sujetos al retiro.

Además, al verificar los almacenes se hallaron productos en cuarentena. Digesa manifestó que la empresa detuvo la producción en la planta y también ha solicitado información sobre las cantidades de productos fabricados, números de lotes, lugares de distribución y mecanismo de recojo de los productos. Cruz señaló que hasta el momento se han destruido 2 millones de botellas de Poett que se encontraban en la fábrica. Estos fueron destruidos en un relleno de seguridad.

“El desinfectante es un residuo peligroso y es eliminado en un relleno de seguridad. La empresa tiene la obligación de contratar con una empresa operadora y tiene la obligación de enterrar todos estos productos que son eliminados”, sostuvo la vocera de Digesa.