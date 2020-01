Indecopi ha publicado el proyecto de reglamento para la protección de “especialidades tradicionales garantizadas” (ETG), mediante el cual busca dar mayor valor a las recetas tradicionales peruanas.

De acuerdo a la norma, se registrarán recetas como ETG, lo cual les dará una protección mayor, además de otorgarles un valor agregado.

“Las ETG son signos de calidad que garantizan que determinadas preparaciones gastronómicas tienen ingredientes y/o métodos de preparación tradicionalmente peruanos. Es decir, a través de esta herramienta legal, por primera vez el Perú contaría con una protección efectiva de los conocimientos e ingredientes que han dado identidad a la gastronomía peruana”, señala el Indecopi en sus declaraciones.

Valor agregado

Al respecto, Cindy Vargas, asociada del estudio Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados, señala que una vez que una receta sea incluida como una ETG, “todo aquel que siga el mismo método de producción, podrá utilizar la denominación ETG”.

Sin embargo, esto significa que aquellos que no sigan las recetas protegidas no podrán decir que su producto es realmente tradicionalmente peruano. “Por ejemplo, si se protege la cara pulcra, y alguien quiere usar esa ETG, tiene que seguir l receta tradicional. De lo contrario no podría decir que comercializa cara pulcra”, aclara Vargas.

“Básicamente es un sello para que informes que usas el producto o receta tradicional”, comenta Vargas, quien compara esta medida con la marca Perú. “Decir que tu producto es un ETG debería darte un plus respecto de la competencia”, agrega, indicando que poder denominar tu producto como una ETG le otorgaría valor agregado.

Además, delinearía que recetas son tradicionalmente peruanas. “Si se colocase el ETG al pisco sour, todos sabrían que esta receta es del Perú”, indica Vargas.

Según Vargas, el estado o cualquier interesado pueden intentar registrar una receta como una ETG. Será la dirección de signos distintivos que decida si las recetas merecen ser protegidas bajo la denominación de ETG.

Posibles sanciones

Indecopi puede sancionar a empresas y personas por prestar servicios “no idóneos” a los consumidores. Es decir, si el servicio no se adecua a lo que se podía esperar de este, Indecopi puede sancionar a la empresa infractora.

Al preguntarle a Vargas acerca de la posibilidad de que Indecopi sancione a personas por comercializar un producto registrado como ETG sin utilizar la receta protegida, Vargas señaló que “si la receta se registra como ETG se podría tener esa vía”. Agrega que “incluso se podría ver si se ha dado un caso de competencia desleal si se lanza una publicidad promocionando la comida como ETG”.

Recordamos que hoy en día empresas pueden ser sancionadas por vender un aguardiente como si este fuese pisco sin respetar sus requisitos químicos, geográficos o físicos, con multas de hasta 150 UIT, de acuerdo al decreto legislativo N° 1075, por lo que esto crearía un caso similar para el resto de recetas peruanas.