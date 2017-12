Incertidumbre en el negocio del cacao: ¿A qué se llamará chocolate?

La incertidumbre se mantiene. El nuevo reglamento para el chocolate, aparentemente, se encuentra en la congeladora, y la Cámara Peruana de Café y Cacao (CPC) pide un mensaje rápido.



"[El reglamento] Generó bastante discusión. Se alineó esto a los estándares internacionales. La norma vigente es lo que debería seguir", señaló David Gonzales a Gestion.pe, coordinador de Proyectos de la CPC.

Como se recuerda, el caso Sublime detonó hace unos meses en el país y levantó la pregunta: ¿en verdad se come chocolate o son solo golosinas?



El debate se orientó alrededor del Codex Alimentarius, que establece en 35% el mínimo de cacao para que el producto pueda denominarse chocolate; y 25% para el chocolate con leche.

"No nos han mostrado ningún nuevo reglamento", apuntó. "Hasta donde yo sé se mantiene en el 27.5% y no se llegó a cambiar más".



Pero luego del escándalo el reglamento pasó por agua tibia y el chocolate peruano quedó sin futuro definido.

"Debería ser un mensaje lo suficientemente rápido y oportuno para saber en qué estamos", refirió Gonzales sobre la eventual publicación del reglamento.

Nuevos precios

Elevar el porcentaje del cacao podría tener un impacto directo en el precio del chocolate, señaló la CPC.



"Podría afectar porque tendría que hacerse más inversión para llamarse chocolate", observó el representante del gremio.

Para los industriales, sin embargo, este aumento no supondría un mayor apuro para los consumidores.



"Si la regulación sale bien, de acuerdo al Codex, y si no se ponen en el reglamento condiciones que encarezcan los costos del producto, no debería haber un incremento", explicó en agosto Alejandro Daly, presidente del Comité de Alimentos de la SNI.

Inacal

l reglamento, asegura Gonzales, se originó en el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), pero no le compete finalizarlo.



"Se estaba elaborando una iniciativa desde el Ministerio, pero entiendo que no ha habido mayor intercambio formal con el Instituto Nacional de Calidad (Inacal)", apuntó.



"Así funcionan estos fueros. El Minagri puede proponer todo, pero quien termina haciendo esta normativa es el Inacal", finalizó.