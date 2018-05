¿Qué impulsó las exportaciones del sector textil?

Las exportaciones del sector textil-confecciones no han venido bien en los últimos años; sin embargo, desde el año pasado se ha notado una recuperación en las exportaciones.

De acuerdo a la Asociación de Exportadores , en el primer trimestre las exportaciones de la cadena textil-confecciones se elevaron 9.6% en comparación al 2017 y sumaron US$ 323.7 millones. Los envíos textiles alcanzaron US$ 99.6 millones (+16%) y confecciones US$ 224 millones (+7%).

De los envíos, el principal destino fue Estados Unidos (68.4%) seguido de Brasil, Alemania, Argentina, entre otros. A Rusia, donde se tendrá una casa para promocionar productos peruanos en el marco del mundial, se enviaron menos de US$ 500 mil el año pasado.

En cuanto a las metas para el 2018, César Tello, presidente del Comité Textil de ADEX , señaló que si “aplicamos una tasa de 7% de crecimiento –para ser conservadores- deberíamos estar en US$ 1,300 millones si es que todo marcha como ahora”.

Factor

Tello explicó que los factores que afectan la competitividad en la industria textil peruana son el aumento de los costos en general, los servicios y la mano de obra, además del tipo de cambio.

No obstante, señala que lo que benefició a la industria en el último año fue el aumento del drawback -medida está vigente hasta el 31 de diciembre del 2018- en donde se pasó de 3% a 4%.

“Tenemos una ventaja, en octubre de 2016, el drawback pasó de 3% a 4%. Creo que ese ha sido el efecto que hizo que en 2017 se revierta la tendencia”, explicó.

“No tenemos zonas francas, no tenemos buen tipo de cambio ni buena infraestructura. Con ese punto recuperamos competitividad que no tenemos vía otra cosa. Es el único mecanismo que tiene el Estado para nivelar la cancha de exportadores peruanos frente a otros países”, expresó.

Pese al ligero incremento en los envíos, Tello afirmó que no ha sido parejo. “Hay que ver que cuando uno analiza las cifras, observará que las primeras 50 empresas han crecido 11% y las que están por debajo, hay una caída. El crecimiento está segmentado. Las pequeñas empresas siguen teniendo resultados negativos. Quisiéramos que sea un crecimiento integral”, manifestó.