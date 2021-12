El aumento al impuesto a la ganancia de capital es algo que podría afectar a la industria (al desincentivar inversiones), pero sobre todo al “bolsillo” del cliente, señaló Rocío Coloma, gerente general de Credicorp Capital SAF.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke planteó el mes pasado elevar la tasa del Impuesto a la Renta (IR) a las ganancias de capital de 5% a 10%. Esta medida forma parte del pedido de las facultades delegadas solicitadas por el Ejecutivo al Congreso para legislar en materia tributaria, las cuales tienen como fecha límite de aprobación el 15 de diciembre (fin de la legislatura del congreso).

“Si es que se diera la norma sería algo contraproducente sobre todo para el cliente común. Probablemente, para la industria, el impacto sea acotado, pero igual hay que ver cual sería finalmente el nivel al que se llegaría con este aumento en los impuestos”, indicó.

Coloma indicó que las acciones desde el Estado deberían mas bien estar guiadas a incentivar y generar interés por inversiones de mayor rentabilidad como es el caso de los fondos mutuos.

“Deberíamos ver la forma de cómo lograr dar una alternativa de inversión sin afectar el bolsillo del cliente sino todo lo contrario. (...) En el Perú todavía hay mucho enfoque en ahorrar en depósitos a plazo en contraste a otros países de la región. Estos (depósitos) pueden no compensar la inflación, siendo un tema que el cliente muchas veces no considera. Hay una oportunidad de difusión y estrategias (diversificadas) de los fondos mutuos que se tiene que aprovechar”, manifestó.

Sobre el aumento de impuesto

A inicios del mes de noviembre, Francke explicó que la dificultad para establecer mayores tasas se debe a que el capital financiero es móvil e indicó que el sistema actual, en cuanto a la ganancia de capital, no es totalmente justo.

“¿Cuánto pagamos nosotros de Impuesto a la Renta como trabajadores? Es una escala progresiva de 10%, 15% y 20%, entonces no parece tan justo este sistema y por eso estamos planteando aumentar la tasa. Eso estamos analizando todavía”, dijo Francke.

¿Cómo van los fondos mutuos?

La gerente general de Credicorp Capital SAF, indicó que son cinco los fondos de Credicorp Capital que han tenido rendimientos por encima de los dos dígitos, aunque, si el análisis es a tres años, todos sí superarían esta marca.

“En términos de rentabilidad, Fondo de Fondos Credicorp Capital Acciones Europa es que ha tenido mejor performance, sin dejar de lado el de EE.UU. que también ha tenido una rentabilidad interesante. En general, en los últimos tres años hemos visto un buen desempeño por el lado de la renta variable”, indicó.

Añadió que, a pesar de estos buenos rendimientos, no significa que para los siguientes meses se mantengan en niveles similares. “Esto no establece que en adelante los fondos vayan mantener cifras iguales o superiores, sino que van a ir ajustándose algunas rentabilidades. No obstante, igual tendrán un desempeño interesante”, manifestó.

Fuente: Credicorp Capital