A través de un decreto supremo emitido el día lunes, el gobierno dio luz verde a la licencia para la explotación del Lote 192, lo que estará a cargo de la empresa estatal Petroperú (la estatal está habilitada para explotar el lote).

Según supo Gestión, en sesión de directorio de la estatal se decidió que el desarrollo de este lote sea con un socio estratégico (decisión exclusiva de Petroperú), el cual podría ser Altamesa Energy SAC, con la que se firmó un contrato como socio operador en junio del 2021 o con otro operador.

Este lote -ubicado en el distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, en Loreto- dejó de operar (cerrado) desde febrero del 2020 (dos años sin actividad). Cabe resaltar que la producción del Lote 192 será de 12,000 barriles de petróleo diarios, los cuales podrían convertirse en 25,000 con mayores inversiones, estimó Perupetro, empresa que suscribiría el contrato con Petroperú.

Espinoza explicó que la situación actual de Petroperú, el cual sumó un nuevo préstamo ahora por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de US$ 750 millones a pagarse a fin de año, a pesar de que tuvo ingresos netos por US$ 106 millones en el 2021 (según sus estados financieros no auditados) - Ver más detalle en este link -, haría que se “diluya” la recaudación por IR de las operaciones en el Lote 192.

Cabe resaltar que, en caso de que Petroperú realice una sociedad estratégica o contrato joint venture para la explotación del lote, esto no implica la creación de una nueva persona jurídica para efectos del IR. Es decir, cada uno pagaría sus tributos según corresponda.

“Cuando se le da un lote a un privado, este debe tener ganancias, pues si no se retiraría. Este lote ha sido manejado por privados que han tenido utilidades y, por lo tanto, el Estado recaudaba el 30% de las ganancias por IR. No obstante, este tributo solo aparece cuando la empresa tiene números positivos, que no es el caso de Petroperú. Entonces las pérdidas que tiene la empresa estatal harían que finalmente las operaciones del lote no se reflejen en un pago de impuestos para el Estado”, anotó.

Agregó que Perupetro, que es la encargada de firmar, a nombre del Estado, los contratos petroleros de explotación y exploración, podría haber contratado directamente a empresas privadas que desarrollen el lote; sin embargo, hoy es atractivo para las compañías, y la inestabilidad política es un factor que desalienta las inversiones.

“A veces estos lotes no son tan atractivos para los privados, lo que posiblemente explique que se haya terminado con Petroperú, el cual siempre ha estado buscando desarrollar estas operaciones. Asimismo, por la situación política también es difícil conseguir mejores opciones”, indicó Espinoza.

Un movimiento irrelevante

El Perú desde hace más de 20 años es importador neto, porque la demanda es de 250,000 barriles diarios, mientras que en el país se producen 30,000. Es imposible que se pueda revertir su situación energética y la balanza comercial de hidrocarburos deficitaria, a pesar de que se exploten más lotes como el 192, señaló.

“Los esfuerzos de producir petróleo en el país obedecen a querer revertir la situación de importador neto de Perú, pero la experiencia ha demostrado que en el país no existe tanto petróleo como se quisiera. Se debe tender a consumir menos derivados de petróleo como gasolina, GLP o diésel, y apoyarse más en el gas natural. Por ejemplo, el lote 192 no llegará ni a 10,000 barriles en el mejor de los casos. No es una acción relevante, los lotes están en declinación, producen más agua que petróleo”, explicó.

Dato