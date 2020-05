El Impuesto temporal a los activos netos de la empresa (ITAN) es un tributo que, a la fecha, pagan 49,881 empresas. Este impuesto grava los activos de la empresa y cobra un porcentaje en base a su valor total.

El ITAN pagado funciona como un crédito contra el impuesto a la renta del próximo año, reduciendo la cantidad de IR que cada empresa debe pagar.

Es decir, la Sunat no se queda con el ITAN, sino que se compensa con el IR. Y, en caso sobrará parte del ITAN luego de esta compensación, lo restante se le devuelva a las empresas.

Sin embargo, abogados tributarios consideran que este año el ITAN solo servirá para generar sobrecostos en el Estado y las empresas. Como señala Enrique Vejarano, ex asesor de Sunat, “las utilidades empresariales del 2020 serán pésimas y, por lo tanto, el impuesto a la renta del 2020 será mínimo”.

En ese sentido, el ITAN se compensará contra un monto mínimo, por lo que todas las empresas pedirán la devolución de casi todo lo que pagaron.

“Esto es un costo financiero muy alto e innecesario”, explica Vejarano, debido a que la Sunat deberá devolver todo el dinero pagado mediante el ITAN cada mes a los contribuyentes, teniendo que mover cuentas y recursos innecesariamente.

Vejarano señala que en el 2019 se pagaron S/5,176 millones correspondientes al ITAN, por lo que, este año, podría esperarse que una cantidad similar sea pagada.

Debido a que las cuotas de abril a diciembre no han sido postergadas las empresas deberán depositar pagos a cuenta del ITAN cada mes pese a que no se compensará contra el IR, debido a la falta de ingresos de las empresas, por lo que, el próximo año, la Sunat tendría que devolver alrededor de S/5 mil millones a los contribuyentes.

Esto resultaría en que las empresas deban pagarle a la Sunat alrededor de S/5 mil millones y que luego la Sunat se los devuelva en el 2021, dejando a las empresas sin este capital durante todo el 2020.

Vejarano, comenta, además, que “el costo financiero por estos meses es innecesario, mas aun cuando las empresas necesitan liquidez en esta coyuntura”.

Suspensión del ITAN

Camilo Maruy, socio del estudio Rebaza, opina de igual manera, indicando que “si este año muchas empresas no tendrán utilidad no tiene sentido estar tributando por el Itan cuando no vas a poder aplicarlo contra tu IR”.

“No tiene sentido que el Itan siga vigente en este periodo”, comenta Maruy, indicando que “debería ser suspendido n su totalidad”.

Vejarano comenta que, pese a que el poder ejecutivo no ha solicitado facultades para modificar el ITAN, “esta en manos de ellos postergar los pagos de este año hasta el siguiente y no cobrar este impuesto excepcionalmente por el 2020”, indicando que sería la mejor opción posible.

Gilberto Ramos, socio del estudio Rubio, comenta que “se debería habilitar un formulario virtual para devoluciones” del ITAN, considerando como no tendrá mucho uso para el 2021, a efectos de poder generar liquidez actual en las empresas.

“Se debería pensar en este tipo de procedimientos para facilitar la liquidez de empresas”, comenta Ramos.