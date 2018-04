Importante fundición dice que zinc podría alcanzar los US$ 4,000 El metal utilizado para galvanizar acero alcanzaría una media de US$ 3,200 la tonelada métrica en el año que comenzó el 1 de abril, frente a los US$ 2,800 estimados en enero, manifestó Osamu Saito, gerente general de ventas de metales de Mitsui Mining & Smelting Co.