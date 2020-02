En 2019, las importaciones peruanas sumaron un total de US$ 42,506 millones, lo que representó una caída del 1.7% con relación a 2018, según indicó Comex.

Este resultado obedece -explicó el gremio- al retroceso de los bienes intermedios y de consumo.

De acuerdo con cifras de la Sunat, las importaciones provenientes de China encabezaron la lista con un valor de US$ 10,273 millones, un 1.9% más que en el año anterior.

De este total, un 42% correspondió a bienes de capital, es decir, aquellos que elevan la productividad de las industrias. EE.UU. (US$ 8,832 millones; -3.8%) se posicionó como el segundo mercado de origen, del que se importó mayormente bienes intermedios, aquellos usados como insumos para procesos productivos, y que representaron más del 70% de las compras peruana a ese país.

Le siguieron Brasil (US$ 2,431 millones; +0.4%); México (US$ 1,853 millones; -4.1%); Argentina (US$ 1,772 millones; +44.5%) y Chile (US$ 1,339 millones; -2.1%).

-Bienes intermedios-

Los bienes intermedios constituyeron la categoría de mayor peso en la canasta peruan importadora (un 46.5% del total importado), con un valor de US$ 19,745 millones.

Este monto, en opinión de Comex, evidencia una caída del 6.8% con respecto a 2018. El subsector que más retrocedió fue el de combustibles, que registró un valor de US$ 5,934 millones, equivalente a un 30.1% de todos los bienes intermedios importados y un 13.3% menos que en 2018.

La importación de materias primas para la industria (US$ 12,230 millones) y la agricultura (US$ 1,581 millones) también retrocedieron con tasas del 4.2% y el 0.1%, respectivamente.

Entre los bienes intermedios más importados destacaron los aceites crudos de petróleo o de material bituminoso (US$ 2,483 millones; -13.3%), el diésel 2 con contenido de azufre menor o igual a 50 ppm (US$ 1,296 millones; -23.9%) y el diésel B5 con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm (US$ 863 millones; +29.1%).

Solo en el mes de diciembre, las importaciones de bienes intermedios crecieron un 4.8% con respecto al mismo mes de 2018. El aumento fue marcado por el buen desempeño en la importación de materias primas para agricultura, que registró un crecimiento del 24.3%. Asimismo, las importaciones de materias primas para la industria y los combustibles también registraron rendimientos positivos del 3.3% y el 2.9%, respectivamente.

-Bienes de capital-

Los bienes de capital concentraron un 30.5% del total de las compras peruanas al exterior y totalizaron unos US$ 12,969 millones, con un aumento del 6.1% con respecto a 2018.

Cabe mencionar que, las importaciones de bienes de capital para la industria mantuvieron una tendencia negativa desde 2015, situación que se revirtió en 2019.

Así, en el último año, estas crecieron un 6.5%, con un valor equivalente a US$ 8,209 millones. Esto es importante no solo porque representan alrededor del 63.3% del total de las importaciones de bienes de capital, sino porque, junto con el grupo de las importaciones de bienes intermedios, medirían, en gran parte, el dinamismo de la industria nacional, precisó Comex.

Los principales productos importados en este rubro fueron los celulares (US$ 1,030 millones; -3.1%) y las laptops (US$ 399 millones; +1.7%). El crecimiento de las importaciones de bienes de capital de transporte (US$ 3,156 millones; +3.8%) y, en menor medida, las de materiales de construcción (US$ 1,446 millones; +9.9%) también incidieron positivamente en el resultado global.

Si se analiza únicamente el mes de diciembre, las importaciones de bienes de capital crecieron un 16.3% con respecto al mismo mes de 2018. El aumento fue determinado por el buen desempeño en las importaciones de bienes de capital para la industria (+19.9%) y la agricultura (+19.9%).

-Bienes de consumo-

Los bienes de consumo representaron un 23% del total de las importaciones peruanas en 2019. Estas sumaron unos US$ 9,776 millones, un 0.2% menos que 2018.

Dentro de este rubro, los bienes de consumo no duradero registraron un aumento de 1.7%, al sumar US$ 5,596 millones, con mayores compras de medicamentos para uso humano (US$ 327 millones; +4.2%) y los demás calzados con parte superior de material textil y suela de caucho (US$ 213 millones; +2.8%).

No obstante, los bienes de consumo duradero mostraron un resultado negativo al totalizar US$ 4,180 millones, un 2.6% menos que en 2018.

Entre ellos destacaron los vehículos ensamblados con cilindrada entre 1,500 cm3 y 3,000 cm3 (US$ 563 millones; -8.5%), los vehículos ensamblados con cilindrada entre 1,000 cm3 y 1,500 cm3 (US$ 544 millones; +15.8%) y los televisores (US$ 412 millones; -19.3%).

En el mes de diciembre, el dinamismo fue positivo para ambos subsectores, con tasas del +18.3% y el +5.2% para los bienes de consumo duradero y no duradero, respectivamente.