Las importaciones peruanas desde China registraron un valor de US$ 3,996 millones entre enero y octubre, lo que representó un crecimiento de 4.6%, respecto al mismo periodo del año anterior, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

China es el segundo proveedor del país con un 13.68% de participación en las importaciones peruanas.

El incremento de los envíos desde China se debe principalmente a mayores compras de mascarillas de protección valorizadas en US$ 337 millones, lo que significó un aumento de 1,000%.

Destacaron también las demás manufacturas de plástico cuyas importaciones se valorizaron en US$ 48 millones, 20.94%, más que en el periodo anterior. Le siguieron las placas y baldosas con US$ 39 millones (27.15%), celulares con US$ 35 millones (48.51%), cables, trenzas y artículos similares de aluminio con US$ 32 millones (267.09%) y termómetros eléctricos con US$ 30 millones (1,000%).

Durante enero y octubre del 2020, las importaciones totales sumaron US$ 29,205 millones, lo que representó una caída del 17.86% respecto al mismo periodo del año anterior.

Este resultado negativo también se observó en Estados Unidos, principal proveedor de Perú, cuyos envíos representan el 23% del total importado. El valor importado desde este país sumó US$ 6,718 millones, monto que evidenció una caída del 19.56%.

Igualmente, las compras provenientes desde Hong Kong, mercado que ostenta el 4.96% del total importado, estuvieron valorizadas en US$ 1,449 millones, representando una variación negativa del 7.21%.