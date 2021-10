En septiembre del 2021, las importaciones sumaron más de US$ 4 mil 404 millones, logrando una variación positiva de 44.6% en comparación al mismo mes del 2020, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-Adex.

Ese mes resaltaron la metalmecánica con US$ 1,449 millones y el químico con US$ 796 millones, al representar el 32.9% y el 18.1% del total, respectivamente. Otros sectores fueron el agro, hidrocarburos, siderometalurgia y textil. Respecto al origen, China fue el principal proveedor al concentrar el 28%.

En el acumulado enero-septiembre las importaciones ascendieron a US$ 36 mil 956 millones, 45.8% más respecto al mismo periodo del 2020 (US$ 25 mil 340 millones) y 16.7% si se coteja con el mismo periodo del 2019 (US$ 31 mil 660 millones), es decir, superó la cifra de la prepandemia.

Destacó el sector metalmecánico con US$ 12 mil 839 millones, siendo su principal producto los celulares (US$ 1,029 millones 700 mil) con un crecimiento de 66.2%, y el de mayor dinamismo las camionetas (US$ 355 millones 300 mil) con 126.4%. También el químico con US$ 7 mil 148 millones (los medicamentos registraron un alza de 6.4%).

El reporte del CIEN-ADEX indicó que, si bien las importaciones procedentes de todos los continentes presentaron una variación positiva a septiembre, Asia sobresalió por su evolución (55.1%), y por ser la región proveedora con la más alta participación (42.5%).

A nivel de países, se distinguió China al concentrar el 28.5% del total, seguido de EE.UU. (18.1%), Brasil (6.4%), Argentina, (4.5%), México (3.7%), Chile (2.5%), Alemania (2.3%), Colombia (2.3%), Canadá (2.2%), India (2.1%), Corea del Sur (2%) y Japón (2%).

-Materias primas-

Las materias primas y productos intermedios consiguieron una participación del 48.3% del total de importaciones a septiembre del 2021 y con un alza del 55.3% frente al mismo periodo del 2020, siendo los productos de uso industrial los más demandados.

Dentro de las materias primas y los insumos de fabricación para la industria, llamaron la atención los productos químicos farmacéuticos con una representación del 11.9%. El proveedor número uno fue EE.UU.

Los bienes de capital y materiales de construcción concentraron el 30.2% del total, destacando los bienes de capital usados en la industria, los cuales acumularon el 18.8%. Resaltó la maquinaria industrial.

Por su parte, los bienes de consumo significaron el 21.4% del total importado, liderado por los bienes de consumo no duradero, cuya participación fue del 12.1%. Se distinguieron los alimentos.

A septiembre sobresalieron las compañías del sector hidrocarburos, las cuales importaron especialmente diésel y aceites crudos. Petroperú S.A. (US$ 1,678 millones), con una evolución del 68.4%, ocupó el puesto N° 1 en el ranking al representar el 4.5% del total. El producto con mayor demanda por la firma fue diésel 2, principalmente de EE.UU.