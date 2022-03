El valor de las importaciones peruanas en el primer bimestre del 2022 alcanzó un récord histórico al sumar US$ 9,029 millones, logrando un crecimiento de 25.8% respecto al mismo periodo del 2021, reportó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

El gremio empresarial informó que dicho monto es el más alto de los últimos 20 años (enero-febrero), debido principalmente a los mayores precios de importación de insumos industriales, alimentos y combustibles.

Resaltaron principalmente el sector metalmecánico con US$ 2,721 millones, reflejando un incremento de 4.8% y una participación del 30.1% del total. Le siguieron el rubro químico (US$ 1,885 millones) con un aumento de 39.9% y concentrando el 20.9%, y los hidrocarburos (US$ 1,322 millones).

Otros fueron el agro (US$ 1,000 millones), siderometalurgia (US$ 689 millones 800 mil), textil (US$ 307 millones 800 mil), minería no metálica (US$ 216 millones 100 mil), prendas de vestir (US$ 137 millones 800 mil), maderas (US$ 106 millones 400 mil), minería (US$ 40 millones 900 mil), pesca (US$ 41 millones 500 mil) y varios (US$ 560 millones 100).

Según el reporte de importaciones del CIEN-ADEX, los productos más importantes por sector fueron el diésel 2 (US$ 333 millones 700 mil) en hidrocarburos, celulares (US$ 268 millones 900 mil) en metalmecánica, maíz amarillo duro (US$ 164 millones 800 mil) en agro, vacunas (US$ 110 millones 700 mil) en químicos y chatarra de fierro (US$ 62 millones 700 mil) en siderometalurgia, entre otros.

El principal proveedor del país fue China (US$ 2 mil 803 millones), destacando los celulares. Le siguieron EE.UU. (US$ 1,896 millones), Brasil (US$ 655 millones 900 mil), Argentina (US$ 357 millones 100 mil), México (US$ 278 millones 700 mil), entre otros.

Las importaciones procedentes de la mayoría de continentes aumentaron a excepción de Oceanía, resaltando África con el mayor dinamismo (51.4%), mientras que Asia permaneció como la principal región proveedora al concentrar el 43.4% del total.

-Por uso-

Por sus características de uso, en los dos primeros meses del año las materias primas y productos intermedios (US$ 4 mil 837 millones 800 mil) crecieron 42.8% y concentraron el 53.6% de las importaciones totales, destacando los bienes industriales.

Dentro de esos bienes destacaron los productos químicos farmacéuticos, que tuvieron una participación de 13.9% del total, siendo China el principal proveedor con US$ 330 millones, monto mayor en 109.5%.

En tanto los bienes de capital y materiales de construcción representaron el 27% del total importado, resaltando las compras de bienes de capital para la industria, que acumularon el 16.8% del total, principalmente de maquinaria industrial.

Finalmente, los bienes de consumo significaron el 19.3% del total, liderados por los de consumo no duradero, que agruparon el 11.2%, principalmente por productos alimenticios.