En tiempos en los que los emprendimientos han servido para hacerle frente a la crisis económica que trajo consigo la pandemia, los negocios de compra y venta de productos que provienen del exterior se han convertido en una alternativa de generación de ingresos para muchos.

Pero, a diferencia de lo que sucedía antes, la importación de bienes se ha convertido hoy en día en un procedimiento sumamente sencillo que puede realizarse de manera virtual, con lo que –en tiempos de coronavirus– lo ayudará a disminuir y evitar el riesgo de contagios por desplazamientos.

Primeros pasos

Según explica Blanca Barandiarán, gerente de Operaciones y Atención a Usuarios de la Sunat, antes de iniciar una importación, el contribuyente no solo debe tener su RUC activo, también debe tener actualizada su ficha de datos de la Sunat.

Antes de elegir el tipo de producto que importará, debe saber que existen mercancías prohibidas (no se pueden importar) y otras que al tener un acceso restringido, requieren de la autorización de entidades como la Digesa (alimentos) y la Digemid (equipos médicos) para su ingreso.

Con el producto elegido, la especialista sostiene que el paso siguiente será determinar el valor de los bienes. Y en caso el monto importado supere los US$ 2,000 deberá contar con una agencia de aduanas, de lo contrario (en caso no supere los US$ 2,000) podrá realizar usted mismo el trámite y por Internet, como parte de la virtualización de todos los procesos aduaneros que ha instaurado la Sunat.

Pero, también debe saber que en caso el valor de las mercancías no supere los US$ 200, además de realizar el trámite por su cuenta, también estará exonerado de cancelar derechos arancelarios.

Con estos pasos previos, recién podrá realizar el proceso de importación y para ello deberá presentar los siguientes documentos: declaración aduanera de mercancías (DUA); factura o un documento equivalente, contrato o declaración jurada; documento de transporte del bien y documento de seguro de transporte de las mercancías (si es necesario).

Tras obtener la numeración de la DUA, como paso siguiente deberá pagar los derechos arancelarios, proceso que se puede hacer de manera electrónica después de haberse registrado al servicio de pago electrónico.

Y, debido a que la Sunat cuenta con un sistema de gestión de riesgo que evalúa diversas variables de la importación que se verifica, finalmente, se le asignará un canal de control: verde (no requiere revisión), naranja (revisión solo de documentos presentados electrónicamente) o rojo (inspección física a cargo del personal aduanero).

En caso todo esté conforme, se autorizará el retiro de la mercancía y culminará la importación, con lo que sus clientes ya podrán tener entre sus manos el producto que le solicitaron.

Despacho anticipado

Barandiarán explica que para agilizar todo el proceso de importación, la Sunat cuenta con la modalidad de despacho anticipado que permite una liberación más rápida de las mercancías.

Así, el proceso de desaduanaje ha pasado de 160 horas a tan solo 23.7 horas, permitiendo hacer el pago de los tributos con un mayor plazo, además de tener la posibilidad de rectificar datos sin el pago de multas (dentro de los 15 días posteriores al arribo de la mercancía) y menor tiempo de uso de los almacenes, reduciendo los costos logísticos.

“Este mecanismo permite realizar todos los trámites de manera previa a la llegada de las mercancías al país, de modo que a su arribo pueda estar lista para el retiro inmediato, con lo cual hay un importante ahorro de tiempo y costos”, afirma.