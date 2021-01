La importación de pruebas de diagnóstico y accesorios médicos para protegerse de los contagios de coronavirus volvería a elevarse de forma significativa debido a la llamada segunda ola que vive el país, según indicó Sandro Stapleton, presidente del Gremio de Salud (Comsalud) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Los meses de las mayores adquisiciones de este tipo fueron abril, mayo y junio del año pasado. A partir de agosto, los volúmenes fueron reduciéndose. Es así que se importaron mascarillas por US$ 150 millones ente mayo y junio, mientras que en diciembre sumaron US$ 13 millones. En total, el año pasado estas compras ascendieron a US$ 449 millones, un monto bastante superior al de 2019, que fue de US$ 6 millones.

El valor total de las mascarillas importadas cada mes descendió en el segundo semestre de 2020, con respecto a los meses previos, debido a una reducción de los precios y de la demanda, señaló Stapleton. Sin embargo, sostuvo que ello podría atribuirse en parte a que los importadores ya habían acumulado suficiente stock meses atrás.

Con la confirmación de una segunda ola de contagios y la alarma general, la demanda por estos artículos de protección y pruebas de diagnóstico de coronavirus ha vuelto a crecer en enero, señaló. Sin embargo, estimó que las adquisiciones se concretarían a partir del próximo mes, pues el Estado concentra el 80% de la demanda y sus presupuestos empiezan a distribuirse recién en febrero.

“Va a incrementarse la demanda, pero no a los niveles de la primera ola. El mercado está empezando a comprar lo que los importadores tiene disponible y están aumentando los pedidos. A partir de febrero y marzo van a verse reflejados en la compra”, dijo a gestion.pe.

Con respecto a las pruebas de diagnóstico de COVID-19, señaló que Perú importa tres tipos de pruebas: de anticuerpos (conocidas como rápidas), de antígenos y moleculares. Sus precios son de alrededor de 20, 40 y 100 soles, respectivamente. Asimismo, el titular del gremio indicó que no está siendo difícil importarlas pues no hay escasez, como sí ocurría el año pasado.

“Considero que sobre todo va a incrementarse la compra de pruebas de antígeno y moleculares”, añadió. Los precios de las moleculares se mantienen desde hace varios meses debido a que solo hay unos 10 importadores de ellas en el país, mientras las pruebas de antígenos han empezado a utilizarse recientemente.

Por otro lado, sostuvo que los guantes de látex “aún no han bajado lo que debían bajar de precio”, pues la caja de 100 unidades se comercializa a S/ 30 o S/ 35. Si bien meses atrás llegaron a venderse por S/ 50 o S/ 52, antes de la pandemia costaba menos de S/ 18.