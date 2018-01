¿Cómo podría impactar el uso del Bitcoin a la economía peruana?

La Bitcoin es el criptoactivo de las transacciones imposibles. Sin regulación ni trazabilidad, su valor no deja de crecer. ¿Pero realmente conviene invertir en ellas?



El valor de las Bitcoin proviene de sus miners; es decir, quienes validan las transacciones, que a su vez generan más Bitcoins (más información aquí).

Antes de evaluar las inversiones en Bitcoin, Samuel Mongrut, docente de Finanzas de la Universidad del Pacífico, conversó con Gestion.pe sobre algunos alcances de la criptomoneda.



"El Bitcoin es que es una moneda cuyo valor aumenta (no dismuniye) como una moneda física y solo se puede generar un máximo de 21 millones de unidades", comentó.

El experto explicó que así se elimina la posibilidad de emisión inorgánica y el mercado depende solo "de la confianza en otros inversionistas en los miners".



"Sustentan su valor en la especulación frente a un producto que será cada día más escaso, aunque efectivamente exista un esfuerzo de los mineros en la resolución de algoritmos de transacción que cada día son más difíciles de resolver", señaló.

¿Estabilidad?



La Bitcoin es muy volátil. Si queremos comparar frente al dólar. Este tuvo una volatilidad de 9% enre enero de 2014 y marzo de 2017, mientras que Bitcoin tuvo 65% en el mismo período, afirmó Mongrut.



"En un mercado altamente volátil no existe posibilidad de estabilización, más aún cuando el número de Bitcoins es más escaso", subrayó.

Por ese mismo motivo, el valor de las Bitcoin continúa creciendo: cada vez es más difícil generarlas por su escaso número.



" La inversión en el Bitcoin es netamente especulativa y como tal depende de la posición del inversionista", apuntó. Además que la encuentra justificable si se busca rendimiento a mediano plazo.



Sin embargo, añadió que "el futuro del Bitcoin es incierto debido a que existe un potencial peligro de colusión entre las empresas que se dedican a la minería de Bitcoin".

Bitcoin Perú



En el país, actualmente se deben originar entre US$ 3 y 4 millones de transacciones en Bitcoin, según Mongrut. Sin embargo, explicó que por la naturaleza anónima del servicio, es difícil conocer el volumen real de las operaciones.

"Actualmente, no existen muchos usos para el Bitcoin ya que las transacciones suelen ser de usuario a usuario de Bitcoins y no existen transacciones donde se agreguen varias operaciones en una (agregativas) y donde de una gran transacción se paguen varias cuentas distintas (distributiva)", subrayó.



" No veo un impacto en la economía peruana derivado de invertir en Bitcoins u otra criptomoneda ya que los productos y/o servicios pagaderos con ellas son prácticamente inexistentes", finalizó el experto.