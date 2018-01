¿Cómo impacta el ingreso de venezolanos al mercado laboral peruano?

Tras la crisis en Venezuela, vino el éxodo. El martes 23 de enero vence el plazo para que los ciudadanos venezolanos que ingresaron al país hasta el 31 de julio de 2017 soliciten el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), según la Superintendencia Nacional de Migraciones .

Hasta hace unos días, dicha entidad informó que hasta la fecha son cerca de 25,000 venezolanos que han obtenido el PTP en dos etapas diferentes. Del monto total, el 12% de los que obtuvieron el PTP son menores de edad (retomaron estudios escolares y acceden a servicios públicos).

Sin embargo, según el Superintendente Nacional de Migraciones , Eduardo Sevilla, desde el 1 de agosto del 2017, han venido ingresando, en promedio, 650 venezolanos por día. Eso significa que, hasta la fecha, habrían ingresado al país más de 100,000 ciudadanos venezolanos.

Cabe precisar que gran parte de ellos solo ingresan al país por tránsito para luego dirigirse a Chile o a Argentina; sin embargo, no se tiene un cálculo preciso de porcentajes. Además, a los turistas de la región se les entrega hasta 183 días de permanencia.

Pese a ello, Sevilla indicó que a partir de febrero, cuando se venza el año de entrega de los primeros PTP, los que posean el permiso pasaran a ser poseedores en calidad migratoria especial. Esto les permitirá a los venezolanos a trabajar y estudiar, y es renovable cada año.

Impacto

En ese contexto, más allá de encontrar una proliferación de comercio ambulante en las calles, si uno va a comer a un restaurante o va a comprar un cargador de celular en un negocio pequeño es probable que encuentre a un venezolano(a) trabajando.

“A nivel extranjeros, estadísticamente los venezolanos son la mayoría hoy en día. La mano de obra venezolana es menos cara. Sobre todo en sectores donde hay mucha rotación como consumo, servicio y comercio”, anotó el abogado laboralista Jorge Toyama.

“Pequeñas y medianas empresas están tomando –por decirlo de alguna manera- ventaja de la demanda. Hoy hay mayor demanda de mano de obra venezolana barata y necesitada. Eso lo ves en los mozos o actividades no calificadas”, añade.

Para el economista Elmer Cuba, la situación que vive Venezuela hace que el éxodo comprenda a indocumentados y personas que desplazan la mano local de subempleo , “aunque hay que ser tolerantes: también ellos nos recibieron a nosotros antes”.

“No es que Perú tenga un ingreso per cápita muy alto, es parecido al de Venezuela aunque a nivel salarial somos un poquito mejor. Están llegando a un país con mucho subempleo, bajos ingresos y aun así vienen”, detalla.

“Si Perú fuese un país con salarios altos y alta mano de obra ellos nos ayudaría al PBI. Como no es el caso, y no son empleos nuevos, la economía peruana se está acomodando pero no es sostenible que reciba a más gente sin afectar los salarios”, añadió.

Para Pierre Mendoza, gerente del área laboral de PwC, el riesgo del éxodo reside en que, por ejemplo, se pueden afectar los salarios.

"El subempleo de personas extranjeras puede tener un efecto en la informalidad, ya que la mano de obra no calificada podría conducir a la reducción de la oferta salarial en el mercado, así como la competitividad del trabajador", señaló.

Además, podría haber menor acceso a los servicios públicos como el no acceso a prestaciones de salud ni pensiones.

Agenda

Si bien el fenómeno del éxodo no está muy bien analizado porque es reciente, para Toyama el gobierno “más que controlar el ingreso de venezolanos, debe trabajar más en cultura”.

“El problema es la informalidad . Se debería ver el tema macro y que trabajen como formales. Ahora un venezolano tiene más posibilidades en la informalidad que un peruano”, sostiene.

Para Cuba si bien en el corto plazo se afecta negativamente al peruano que es desplazado de su trabajo, hay que considerar que está viniendo gente calificada. Así, el país ganaría porque tiene personas sobre calificadas que hacen “un trabajo espectacular por un precio ridículo”.

“El empresario peruano que contrate se va a beneficiar. El efecto final es mixto: por un lado venezolanos de baja productividad que desplazan a peruanos, por otro, venezolanos con formación que sí tienen un efecto positivo en la economía . Hay que medir el impacto neto”, anotó.

“[En un primer momento] hay que tratarlo como un corto plazo de solidaridad latinoamericana”, finalizó Cuba.

Datos

En Colombia se han entregado más de 64,000 permisos temporales de permanencia. En dicho país hay más de medio millón de venezolanos.

Desde fines de julio de 2016 hasta la fecha se han sancionado a más de 1200 extranjeros pero solo 8 de ellos fueron venezolanos.

Después del 1 de agosto del 2016 los venezolanos que deseen permanecer en el país y califiquen en la condición de refugiados están haciendo sus trámites en Cancillería.