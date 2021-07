Economía







IIF: emisiones globales de deuda sostenible superará la marca de US$ 1,000 millones en el 2021 Las ventas de deuda sostenible se duplicaron con creces de año en año en la primera mitad del 2021 a más de US$ 680,000 millones, acercándose a los US$ 700,000 millones emitidos durante todo el año pasado.