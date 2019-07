Huancavelica será la primera región orgánica del Perú y Sudamérica

​Este 18 de julio el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Minetur) realizará el lanzamiento oficial para convertir a Huancavelica en la primera región orgánica del Perú y Sudamérica, adelantó el gobernador regional de Huancavelica, Maciste Díaz Abad.



Explicó que con este reconocimiento se espera que Huancavelica deje de ser recordada como la región más pobre del Perú.



"Si hablamos de anemia y desnutrición crónica definitivamente hay que pensar en la seguridad alimentaria y la seguridad alimentaria está allí, en la producción orgánica especialmente", sostuvo el gobernador tras participar en la clausura del 11° Gore Ejecutivo.



Explicó que los pequeños productores de la región no tenían la posibilidad de exportar sus productos como paltas o miel, pero ahora, con la certificación orgánica podrán competir con los grandes empresarios. Cabe precisar que un producto cuenta con un certificado orgánico cuando éste no tiene productos químicos.



“En Perú se tiene que aprovechar las tierras que todavía no han sido contaminadas, hacer las certificaciones orgánicas para que tenga mejor valor lo que produce el hombre del campo”, sostuvo.



La autoridad regional agregó que Ayacucho, Junín, Apurímac e Ica también buscan ser reconocidas como regiones orgánicas.