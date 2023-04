Los proyectos de hospitales de EsSalud de Piura y Chimbote serán adjudicados en el segundo trimestre de 2023, con una inversión superior a los US$ 320 millones, en beneficio de más de 1.6 millones de asegurados de Áncash, Piura y Tumbes, de acuerdo a ProInversión.

Para ello en la primera semana de abril, esta entidad aprobó la nueva versión final de los contratos de concesión implementando las recomendaciones de la Contraloría y envió a EsSalud el documento para su opinión favorable.

Posterior a ello, se pedirá la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

LEA TAMBIÉN Presidenta y altos funcionarios podrían recibir de forma obligatoria atención en EsSalud o el SIS

Ambos proyectos, que serán cofinanciados por el Estado, incluyen los componentes de diseño, financiamiento, construcción de infraestructura hospitalaria, así como la adquisición y reposición del equipamiento clínico y no clínico.

El concesionario brindará servicios de bata verde (apoyo en servicios de hemodiálisis, diagnóstico de imágenes y laboratorio), también los servicios de bata gris (servicios generales de lavandería, alimentación, seguridad, gestión y manejo de residuos sólidos, limpieza, mantenimiento, adquisición y mantenimiento de equipamiento y logística intrahospitalaria).

Por su parte, los servicios médicos continuarán a cargo del Estado, a través del personal de EsSalud tales como médicos, enfermeras, técnicos, otros.

LEA TAMBIÉN PTR Taboada trata el 53% de aguas residuales de Lima y Callao

Otros proyectos

Asimismo, ProInversión tiene en cartera otros dos proyectos del sector salud como es la iniciativa estatal “Operación y mantenimiento del nuevo Hospital de Emergencia Villa El Salvador”, con un costo que asciende a los US$ 110 millones para adjudicarse en 2024 .

A lo que se suma la gestión integral de residuos sólidos en establecimientos de salud del Ministerio de Salud en Lima Metropolitana, que requiere una inversión cercana a US$ 24 millones; la adjudicación está prevista para el 2025 .

Asociaciones Público Privado en salud

Las experiencias de los proyectos APP en el sector salud son favorables, de acuerdo a ProInversión.

A la fecha, en Perú hay 5 proyectos APP en salud desarrollados en los últimos 15 años , que han contribuido a mejorar el acceso a los servicios, con eficiencia y calidad en la atención a los pacientes.

Entre los proyectos APP más importantes están los Hospitales de EsSalud Alberto Barton (Callao) y Guillermo Kaelin (Villa María del Triunfo - Lima) que han mostrado mejoras en el acceso a servicios, eficiencia y calidad, sin que se pierda el carácter de servicio público.

Por ello, son los que lideran en las encuestas de satisfacción de los asegurados de EsSalud y la reducción de tiempo de espera para diferentes servicios como son la consulta externa o las intervenciones quirúrgicas.

Asimismo, ambos hospitales están entre los que tienen el mayor rendimiento hora/médico, con cinco atenciones por cada hora de trabajo médico, según datos de EsSalud en el cuarto trimestre de 2022.

LEA TAMBIÉN Transmisión eléctrica: los ocho proyectos que se licitarán hasta agosto

Otro caso de éxito es el proyecto “Gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja”, que atiende con eficiencia y calidad a miles de niñas y niños de todo el país.

La concesión permite el mantenimiento de la edificación, instalaciones y equipamiento electromecánico; también, el mantenimiento de equipos clínicos y no clínicos, y la operación y mantenimiento de los servicios generales como lavandería, alimentación, seguridad, entre otros.

“En una APP, el operador privado incorpora conocimientos, experiencia, equipos, tecnología y se distribuyen riesgos y recursos, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar y mantener infraestructura pública y proveer servicios de calidad, incorporándose en los contratos indicadores de calidad de servicio que son rigurosamente fiscalizados y supervisados”, destacó María Elena Fernández, directora de proyectos en salud de ProInversión.

A modo de ejemplo, mencionó que en el caso de los Hospitales Barton y Kaelin, “los días de espera para ser atendidos en consulta externa no deben pasar de 10 días, el promedio actual es de 6 a 7 días, y para acceder a los servicios de los centros quirúrgicos no demora más allá de los 10 días, lo que no sucede en otros hospitales públicos; por ello, los niveles de satisfacción son bastante elevados”, agregó.