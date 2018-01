Ya es hora de empezar a pensar en el petróleo en 2019 La razón es el alza del precio del petróleo que ha llevado al referencial West Texas Intermediate (WTI) por encima de los US$ 60 el barril; al Brent a ubicarse en torno a los US$ 70; y a las proyecciones de los analistas a la enrarecida área de los US$ 80.

Petróleo. Petróleo.