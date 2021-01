El 2020 –que duda cabe– fue un año también complicado para el sector hidrocarburos. La producción nacional de petróleo cayó 33% a 39,671 barriles por día, según cifras de Perupetro. Entre las razones de esta caída figuran el contexto de precios internacionales y los efectos del COVID-19, que motivaron a que muchos lotes disminuyan su producción.

A lo que se sumó los conflictos sociales –especialmente en la selva– que ocasionaron la paralización de lotes así como los continuos atentados al Oleoducto Nor Peruano que originaron –también– un problema para el traslado de la producción de los campos. Solo en el mes de diciembre de 2020, la producción de petróleo alcanzó los 31,625 BPD, una disminución de 45% respecto a diciembre de 2019.

Con resultados poco alentadores, ¿qué se espera para este año? Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), comentó –en diálogo con Gestion.pe– que los empresarios ven “con expectativa” que el gobierno de transición pueda sentar las bases para la reactivación de la industria de hidrocarburos, sobre todo en la exploración de petróleo y gas natural.

“En ese sentido se viene trabajando con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) un paquete de medidas que tiene como objetivo destrabar la inversión en hidrocarburos, enfocándose en la inversión –principalmente– en exploración y en poner en valor las reservas de gas y petróleo que se tienen”, comentó.

“Este paquete de medidas incluye desde la emisión del nuevo reglamento de regalías y retribución así como el nuevo reglamento de exploración y explotación de hidrocarburos y también otra de simplificación de licencias y permisos ambientales para dotar de mayor predictibilidad al otorgamiento de los permisos ambientales. Paralelamente, se está trabajando en una propuesta que hemos alcanzado, que es el desarrollo de un programa de reactivación –sobre la base de un precio piso– como un mecanismo de financiamiento sin riesgo al Estado, que permitiría reactivar –de manera inmediata– la industria de hidrocarburos de la selva que hoy (salvo el Lote 95) están paradas”, añadió.

En concreto –precisó el empresario– se trataría de un programa de garantías estatales. Se basa –detalló– en el establecimiento de un precio piso del precio de petróleo por 12 meses.

“Lo único que necesita el sector privado a efectos que este mecanismo sea efectivo es una garantía del Estado. Todo el plan de financiamiento está garantizado por la producción y garantías prendarias e hipotecarias de los productores. Hoy el precio (del barril de petróleo) está pegado a los US$ 50 con lo que a su vez minimiza el riesgo, porque es probable que en los próximos 12 meses el precio este por encima de los US$ 50 con lo cual ya no se sería necesario estar accediendo a esta fuente de financiamiento. Este un programa innovador, lo único que se requiere que el Estado lo impulse para reactivar operaciones de la selva y del noroeste”, manifestó.

Cantuarias anotó que el MEM está comprometido a impulsar el programa de garantías planteado e incluso se socializó al MEF, pero los cambios políticos originaron un retraso. “Recién hemos logrado plantear el nuevo ministro (de economía) el programa y confiamos que lo pueda aprobar lo que genera incentivos para nuevas inversiones y encontrar nuevas fuentes de energía tanto petróleo y gas natural”.

Respecto a lo reglamentos –que se trabaja con el MEM como parte del paquete de medidas para la reactivación del sector– el empresario sostuvo que “ya están listas para su aprobación y en la etapa final”. En esa línea, proyectó para el primer trimestre del 2021 que el paquete de medidas para reactivar el sector, esta funcionando plenamente, lo que permitiría destrabar cerca de US$ 5,000 millones de manera inmediata en los próximos 18 meses.

“Hay un portafolio de proyecto de más de US$ 20,000 millones, de lotes de reservas probadas que no se ponen en valor, debido a que los contratos están en la etapa final, por lo que no es económicamente viable hacer inversiones –que en esto sector son de largo plazo– ya que estos contratos vencen en dos a tres años”, añadió.

En este contexto, se ha propuesto al Ejecutivo ampliar el plazo de los contratos de petróleo por 10 años para empatar el plazo de los contratos de petróleo con el de gas natural con lo que se recuperaría 35,000 barriles diarios de producción; extender el fondo de adelanto social a hidrocarburos y una modificación a la distribución del canon para que llegue a la zonas colindantes a la zonas de extracción de hidrocarburos .

Dato:

Del 2009 al 2020 se han pasado de 87 contratos de exploración y producción de hidrocarburos a solo 39.

De los cuales 23 se encuentran en ‘fuerza mayor’, es decir, paralizados. Están operando –a la fecha– únicamente 16 contratos de hidrocarburos.

