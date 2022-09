En sesión del Consejo de Usuarios de la Red Vial que supervisa el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), representantes del concesionario de esa vía, la empresa Concesionaria Vial del Sol S.A. – Covisol, advirtieron de la posibilidad que se paralice la mencionada obra en algunos tramos entre Chiclayo (región Lambayeque) y Sullana (región Piura).

Inversión

Vale recordar que la adjudicación a Covisol se dio el 2009 para llevar a cabo un compromiso de inversión de US$ 492.5 millones en diversas obras de infraestructura vial, de los cuales a julio último había ejecutado un 89.40%, según el último reporte de Ositran.

El concesionario ya concluyó las obras de la segunda calzada de la vía de evitamiento y de la Panamericana Norte correspondiente a Piura.

Sin embargo, hasta ahora no puede concluir con la segunda calzada en el tramo de Chiclayo a Piura, que quedó con un avance de solo 41.6%, de acuerdo con el mismo documento antes citado.

Durante la sesión antes indicada, John Mauricio Mendoza, gerente técnico de Covisol, explicó que la citada autopista tiene 17 subtramos, y que el objetivo ahora es dotar de una vía de dos calzadas por un total de 23.27 kilómetros entre Trujillo y Chiclayo, y entre Sullana y Piura.

Riesgo de paralización

No obstante, Mendoza refirió que ese objetivo no podrá alcanzarse sin el apoyo del concedente (el MTC) en la entrega de los terrenos (que se comprometió a entregar como parte concedente en representación del Estado), pero que, además, hay predios en donde no se han liberado interferencias (lo que impide avanzar obras).

En la reunión, el gerente técnico advirtió además que, pese a que Covisol realiza esfuerzos para completar las obras, si es que en un plazo inmediato no se toman acciones, podría correrse el riesgo de una paralización (en dichos trabajos).

Además, Mauricio indicó que los plazos del Contrato de Concesión están largamente vencidos, puesto que estaba previsto acabar las obras en el 2015 y para eso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenía plazos para la entrega de terrenos anteriores a ese año.

En ese sentido, solicitó apoyo del referido Consejo de usuarios, para instar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a contribuir a la liberación de terrenos, lo cual fue consentido por los miembros del consejo.

Peajes en aumento

Cabe destacar que, pese a que aún falta culminar obras en la Autopista del Sol, sus tarifas de peaje se vienen incrementando en forma constante año a año. El último aumento, del 13%, se produjo en enero último y motivó a amenazas de paralización por gremios de transportistas.

Además, tales ajustes son cada vez mayores, pues en el 2020 las tarifas de peajes se habían elevado en 1.91% en promedio, pero en el 2021 ya se habían elevado en 5.43%, aunque el mayor fue este año (el 13% antes mencionado).