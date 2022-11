El área de comunicaciones de Produce informó a Gestión que, en base a un primer reporte que les ha remitido el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), y a informes del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) respecto a las condiciones para la pesca, no había condiciones aún para que Produce puede asignar una cuota de captura de anchoveta.

Cabe señalar que el Imarpe, como ente científico, y basado en los resultados de los cruceros que realizan naves de esa entidad (a los que apoya la flota industrial) para determinar las condiciones de biomasa y oceanográficas, propone a Produce las fechas para el inicio oficial de las temporadas de pesca, así como la cuota a pescar en forma global y por embarcación.

¿Qué dicen los primeros informes sobre las condiciones para la pesca?

En esa línea, Produce detalló que el Imarpe ya le remitió (la última semana) un primer informe, según el cual, los cruceros, efectivamente, han podido demostrar que en gran parte del sector donde se suele realizar la segunda temporada de pesca (norte centro del litoral) todavía no hay los cardúmenes (de anchoveta) necesarios para que los pescadores puedan hacer su jornada.

Además, indicó que la ausencia de esos cardúmenes se debe a la actual ocurrencia del fenómeno La Niña (caracterizado por reducir la temperatura del mar por debajo de condiciones normales), que ahuyenta a esa especie de estas zonas, donde usualmente se la suele capturar en esta parte del año.

“Si no hay las condiciones necesarias, prácticamente el dar una autorización (para la captura del recurso) sería depredar el poco producto que hay porque nos quedaríamos sin pescado para las otras temporadas, y eso es lo que no se quiere”, añadieron.

Por esa razón, indicaron que el Ministerio de la Producción ha pedido al Imarpe que realice una nueva evaluación para determinar si en el lapso de una semana han podido mejorar las condiciones para el inicio de las jornadas pesqueras, de forma que se puedan definir las coordenadas geográficas donde se pueden desarrollar.

Parte de esas condiciones son, según indicaron, que los cardúmenes que se detecten no contengan presencia de ejemplares juveniles de ese recurso (en los porcentajes en que su captura está prohibida).

Qué dice el último informe del Enfen

Según el último reporte publicado por el Enfen, emitido la semana pasada, se mantiene el estado de alerta de la Niña costera debido a que es más probable que la temperatura superficial del mar, que incluye la zona norte centro del mar peruano, continúe con valores por debajo de su rango normal hasta diciembre próximo, con una magnitud entre fría moderada y débil.

Respecto a la anchoveta, este documento indica que se prevé que mantenga su distribución amplia (es decir dispersa, lo que dificulta su captura), mostrando una declinación del periodo principal de desove en lo que resta de la primavera.

Al respecto, Luis Icochea, ex director del Imarpe, consideró que la decisión de Produce de no declarar aún fecha para el inicio de la segunda temporada de pesca obedecería más a razones políticas (que técnicas), pues siempre se podría asignar una cuota con una cifra conservadora, y cerrar la pesca o ampliarla, en función de si hay o no muchos juveniles entre los cardúmenes.

Pero, si no se da inicio ya a la jornada de pesca industrial, anotó el experto, se corre el riesgo de que no haya una segunda temporada, pues se prevé en un mes la llegada de ondas Kelvin (masas de agua caliente) al mar peruano, que podrían ahuyentar a la anchoveta a zonas más cercanas a la costa donde su pesca industrial está prohibida.

Icochea recordó que ya el 2019 se anuló la segunda temporada de pesca, debido a que en esa ocasión se detectó una biomasa de ese recurso muy baja.

Impacto económico

En tanto, el economista Jorge Gonzáles Izquierdo, advirtió que si no se abre ya la segunda temporada, se podría contraer en un punto porcentual el PBI previsto para este año, dado que ese es el peso que tiene la pesca y su manufactura primaria vinculada (la producción de harina y aceite de pescado) en el PBI.

Ello, explicó, debido a que ya entre enero a setiembre del 2022, el sector pesca tuvo una caída de -16%.

Cabe destacar que ya la Sociedad Nacional de Pesquería había estimado que cada día que se retrasa el inicio de la segunda temporada de pesca significa una pérdida de US$30 millones por día. En tanto, Adriana Giudice, gerente general de Austral Group, señaló recientemente a Gestión que sus inversiones del 2023 dependerán mucho de esta segunda temporada pesquera.