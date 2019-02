Hay proyectos del Estado que luego de 15 años todavía no se terminan

La ejecución de la inversión pública en el país en muchos casos no solo tiene un déficit de calidad, sino que no cumplen con los plazos establecidos, al punto que hay algunos que luego de 15 años aún no han sido culminados.

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), reveló que el país hay 129 proyectos por S/ 68,000 millones, que tienen más de cinco años de haberse iniciado y aún se encuentran en ejecución o están paralizados.

Se trata de proyectos cada uno con una inversión superior a US$ 30 millones y llevan, en promedio, 8.5 años de ejecución, y un avance de solo 51%.

En este análisis, el MTC tiene 65 proyectos por S/ 47,748 millones, de los cuales la ejecución de 25 demora más de 10 años.

Los más atrasados

Los casos más resaltantes son tres, con más de 15 años de haberse iniciado, como son la rehabilitación y mantenimiento de las carreteras Tingo María-Aguaytía-Pucallpa (Huánuco-Ucayali), Chamaya-Jaén-San Ignacio-Río Canchis” (Cajamarca) e “Ingenio-Chachapoyas” (Amazonas). Sus avances respectivos son de 0%, 88% y 78%.

Por su parte, el sector saneamiento presenta 11 proyectos atrasados por S/ 2,247 millones que incluyen tres que llevan más de 10 años en su fase de inversión.

Estos son ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Tarma (Junín), ampliación y mejoramiento del sistema integral de agua potable, alcantarillado y disposición final de la zona urbana del distrito de Rupa Rupa” (Huánuco) y mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la Emapa” (Pasco), con avances de 0%, 26% y 61%, respectivamente.

Desembolsos se hacen después de cinco años La demora en el inicio de proyectos declarados viables puede generar que estos deban ser reformulados, con el riesgo de no cumplir el fin para el que fueron diseñados.

La CCL señaló que ocho proyectos recibieron su primer desembolso cinco años después de haber obtenido su viabilidad. En cuanto a los que tienen mayor demora inicial, seis pertenecen al sector saneamiento, de los cuales cinco están ubicados en Lima bajo la competencia del Gobierno nacional.

El proyecto emblemático en este grupo es Sectorización y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en San Antonio de Huarochirí, cuya viabilidad se dio en junio del 2011 y recién en diciembre del 2018 se efectuó el primer desembolso.

Responsables. De los 129 proyectos atrasados, según nivel de gobierno, 70 están a cargo de alguna entidad del Gobierno nacional, teniendo atraso y avance promedio de 9.1 años y 52.6%, respectivamente, según la CCL.