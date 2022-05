La falta de experiencia de los sucesivos ministros de Transportes y Comunicaciones nombrados en este y los últimos gobiernos está teniendo resultados nefastos en la ejecución de grandes proyectos a cargo del sector, y con el nombramiento del actúa titular del ramo, Juan Barranzuela, esa situación podría agudizarse, según los gremios.

Juan Stoessel, director de ComexPerú, advirtió que hay tres megaproyectos en manos del MTC, clave para la capital y el país, que difícilmente pueden ver avances en la actual administración del MTC.

Se refiere a la Línea 2 del Metro de Lima (de US$ 5,300 millones), las siguientes fases para la modernización del Muelle Norte del Callao (US$ 1,100 millones) y la modificación pendiente de aprobación para el nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto Jorge Chávez (US$ 1,200 millones).

Descalificados

Stoessel objetó que con los despidos de personal calificado y su reemplazo por personas no calificadas, difícilmente van a poder negociar las adendas que están pendientes de aprobación para los citados proyectos.

Aún está en negociación la adenda para modificar el diseño original del Muelle Norte, de forma que permita construir más infraestructura para atender carga a granel no contenedorizada.

Línea 2

Además, el concesionario de la Línea 2 del Metro requiere una nueva adenda para definir los nuevos cronogramas para concluir ese megaproyecto, pues, según Ositran, se desconoce aún cuándo concluirán las obras.

En el caso de la ampliación del aeropuerto, Stoessel indicó que el sector aún debe evaluar la propuesta de LAP de incorporar un sistema modular para la operación de terminales de pasajeros, y por el cual, en lugar de construirse una gran terminal, como prevé el contrato, se edificaría una más pequeña, a la vez que se mantendrá la antigua (ver infografía).

Proyecto de ampliación y remodelación del aeropuerto Jorge Chávez. (Fuente: LAP)

Otros proyectos

En tanto, ProInversión prorrogó hasta enero del 2023 la adjudicación directa para entregar en concesión el proyecto del Anillo Vial Periférico para Lima y Callao (de US$ 2,380 millones), y que hasta hace poco preveía adjudicar a fines del 2022 (ver infografía).

Proyecto del Anillo Vial Periférico de Lima. (Fuente: Proinversión)

A esto se suma el riesgo de que se cancele la adjudicación del proyecto del puerto San Juan de Marcona (US$ 520 millones) porque el MTC no objetó que la Marina dispusiera de los terrenos que antes le había dado a Transportes para esa obra.

Caos en óvalo Monitor tras inauguración del proyecto

El paso a desnivel del óvalo Monitor Huáscar que diseñó y construyó la Municipalidad de Lima supuestamente debía aliviar el intenso tránsito en el distrito de Surco.

Sin embargo, a los pocos minutos de inaugurarse ayer la obra, en la avenida Javier Prado Este, se generó un caótico tráfico vehicular desde la avenida La Molina con dirección al distrito de San Isidro.

Al respecto, la comuna limeña indicó que se realizarán evaluaciones para segregar los carriles y facilitar el tránsito a los conductores. Luisa Burga, funcionaria de esa municipalidad, indicó que en el transcurso de la semana seguirán monitoreando para lograr el objetivo de que, con el paso a desnivel, la vía al este se pueda recorrer en 2 a 3 minutos.