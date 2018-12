Hasta ahora no hay patrocinios privados en Panamericanos

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 se iniciarán el próximo 26 de julio, dentro de poco más de siete meses y hasta el momento ninguna empresa privada ha decidido participar como patrocinador de este evento deportivo internacional.

Gestión conoció que la organización de los Juegos Panamericanos, a través de su oficina comercial liderada por el español José Ruiz de las Heras, valorizó los patrocinios para el sector privado en cuatro categorías.

La primera de ellas es la gold, por la cual las compañías pagarán US$ 2 millones, la plata cuesta US$ 1 millón y la bronce vale US$ 500,000.

Hasta ahora, ninguna compañía estuvo dispuesta a pagar estos montos. Una de las razones es que consideran que son muy elevados para la realidad de la economía peruana, más aún porque las empresas están en proceso de recuperación luego de haber estado golpeadas por el bajo crecimiento en los años previos.

Otro tipo de patrocinio



Además de la forma habitual del pago directo para ser patrocinador del evento, existe otra forma para que una compañía sea parte del evento.

Es el denominado patrocinador proveedor. Y es que cuando una empresa se adjudique algún servicio en las licitaciones públicas que llevará a cabo el Estado, esta podrá descontar del monto a recibir el precio del patrocinio.

Por ejemplo, en el caso de los servicios de telecomunicaciones por los que el Estado pagará cerca de US$ 14 millones, la empresa que gane la buena pro puede descontar de ese pago los US$ 2 millones que cuesta el patrocinio gold y recibir solo US$ 12 millones.

En esa situación se encuentran dos empresas, que son Atos, que se adjudicó el servicio de cronómetros de la competencia y Mediaproducción que será responsable del tema técnico para la transmisión de las competiciones. Ambas, por tener estos contratos, pueden ser consideradas como patrocinadores por canje.



Inversión solo pública

El financiamiento para la organización de los Juegos Panamericanos proviene íntegramente de fondos públicos. El Estado tiene destinado S/ 4,302 millones, de los cuales S/ 2,855 millones (66%) van a la construcción de infraestructura y S/ 1,447 millones (34%) al pago de servicios necesarios para la organización.

La organización de Lima 2019 tiene previsto que las sedes estén listas para marzo del próximo año. En total los Juegos Panamericanos tendrán 21 sedes a lo largo de la capital peruana.