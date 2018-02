Hay espada de Damocles sobre Barata

Manuel Romero Caro

Economista

R.esulta muy extraño que el Ejecutivo no haya presentado al Congreso, con una anticipación razonable, el reemplazo del Decreto de Urgencia 003, por lo que “se ha visto obligado” a prorrogarlo por 30 días.

Pocos dispositivos han sido tan criticados como el DU 003 y se alertó sobre el vencimiento del mismo. Por lo que, en mi opinión, a pesar que los ministros y altos funcionarios están decidiendo con un horizonte muy corto (diría que diario) debido a la gran inestabilidad existente; yo descartaría en este caso la ineficiencia del equipo de lujo como justificación por el retraso. Creo que esto va más allá del miedo a tomar decisiones que caracteriza a la administración pública actualmente.

El hecho de que los ministros de Economía y Justicia recién se presentaran al Congreso el día anterior al vencimiento del DU 003 no daba ningún margen para intercambiar ideas sobre una propuesta tan compleja. Inclusive, en medio del debate, el ministro de Justicia manifestó que era posible prorrogar el DU 003. Ya está listo (el proyecto) remarcó. En otras palabras, todo estaba hecho para que se postergara el DU.

Asimismo, las reiteradas declaraciones de Claudia Cooper en el sentido que la renovación del DU 003 era una “responsabilidad compartida” entre el Congreso y el Ejecutivo serían parte de la estrategia. Asimismo, la versión presentada por el Ejecutivo es un “terno a la medida” de Odebrecht.

Los cambios propuestos

Es que el proyecto presentado tiene cambios sustanciales a favor de la constructora. De no recibir nada por las “ventas”, a recibir el 50% del precio de venta neto, o el 90% en los casos de cofinanciamientos por APP hay un abismo de diferencia.

En la reunión del Congreso, el congresista Lescano (AP) manifestó que insistirá en el aumento de los porcentajes en las ventas de activos. Asimismo, el congresista Torres (FP) precisó que se ha solicitado al MEF conocer cómo se ha llegado a esos porcentajes. Porque, por ejemplo, en obras públicas (y en APP) “10% suena muy caprichoso”.

Como comprenderán nuestros lectores, el subir o no subir esos porcentajes puede representar cambios muy importantes en el flujo de caja de Odebrecht. Además, el 90% en casos de APP podría permitir que Odebrecht; Graña &Montero y Enagás pudieran sacar rápidamente los fondos del Gasoducto Sur Peruano (GSP) y otros proyectos. ¿Esta no sería una forma de reconocer los activos del GSP?Independientemente de cuáles fueron los factores que ocasionaron la prórroga de 30 días, el hecho es que seguirá en evaluación el proyecto durante las declaraciones de Jorge Barata.

Por lo que ¿ustedes no creen que dicha situación podría ser un factor que podría influenciar, en un sentido o en otro, las temidas declaraciones? Después de todo, hasta la fecha Odebrecht no ha recibido ni un dólar de las congeladas “ventas” que ha efectuado.

Y pasar de esa situación a una como la planteada en el proyecto de ley le representaría un alivio sustancial. Asimismo, la exprocuradora Ampuero, ahora asesora de un congresista, ha alertado que la 4ta. disposición transitoria del proyecto de ley le otorgaría facultades absolutas a la Fiscalía para darle impunidad a la constructora cuando esta entre a la colaboración eficaz. Estableciéndose que “a criterio del Ministerio Público podrá eximir a la a la persona jurídica de las consecuencias jurídicas del delito o reducirlas”. Por lo que, de aprobarse dicho artículo, la Fiscalía podría reducir, o inclusive anular, las reparaciones que Odebrecht debería de pagar.

Esto reduciría significativamente las funciones de la Procuraduría y violaría su autonomía. Entonces, ¿qué sentido tendría invertir tanto tiempo y recursos en seguir todo lo establecido en el proyecto de ley y en calcular las reparaciones si al final estas pueden quedar en nada si la Fiscalía, que no tiene idea de las metodologías utilizadas para determinar las reparaciones, así lo decide? El factor decisivo

Es evidente que la permanencia de PPK en la Presidencia dependerá en gran medida de lo que declare Jorge Barata el 27 y 28 de febrero.

Si este ratifica lo expresado por Marcelo Odebrecht y añade otras informaciones, la mesa estaría servida para una nueva vacancia. Y si de alguna manera Jorge Barata lo exonerara, se caería el nuevo intento de vacancia. De otro lado, PPK está crecientemente aislado, el 54% cree que debe dejar la Presidencia; el 84% no cree que PPK dejó de tener conocimiento de lo que hacía Sepúlveda con Westfield; y el 77% que utilizó su ministerio para beneficiar a su empresa. Y fuera de su disminuida bancada, solo cuenta con Alberto y Kenji Fujimori.

Y el éxito o fracaso del segundo intento de vacancia dependería de su capacidad de convencer a nuevos congresistas a dejar Fuerza Popular. Es por ello que PPK está irritado y lanza amenazas como “yo me voy a defender panza arriba contra los editoriales y contra todos los que escriben y dicen que debo de renunciar”. De otro lado, no hay que olvidar que tanto Marcelo Odebrecht como Jorge Barata nos han mentido en numerosas oportunidades.

Por lo que, a pesar de lo afirmado por el Fiscal brasilero Martello en el sentido que Jorge Barata “no puede mentir ni omitir información”, yo creo que siempre existe dicha posibilidad. Inclusive en la transcripción de la declaración de Marcelo Ode­brecht, he podido apreciar informaciones que no se ajustarían a la realidad. Finalmente, hay que mencionar que la credibilidad y liderazgo de PPK están muy deteriorados. Por lo que la historia del exbanquero de inversión eficiente, aunque un poco desprolijo con sus documentos personales, y que pide perdón, ya no va más.

Y solo resta esperar cómo es que se desenvuelve la próxima declaración de Jorge Barata, que definitivamente afectará, de un modo o de otro, el escenario político del país.